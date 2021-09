Co bude s těmi, kteří nesplácejí, musí hejtmanství dále řešit. Podle Michalikových slov by si v případě, že skutečně nebudou platit, kraj kvůli tomu musel vytvořit zhruba 60milionovou rezervu. Náměstek hejtmanky si v té souvislosti posteskl, že krajský úřad není připraven na vymáhání pohledávek v takovém rozsahu. „Bohužel smlouva byla jednoduchá a neobsahuje možnost postoupit půjčku na někoho jiného bez souhlasu dlužníka,“ konstatoval Michalik. Opoziční zastupitel Robert Bezděk (ANO), který je právníkem, však namítl, že převést pohledávku lze bez problémů: na základě zákona.

Neudělalo jich to dvanáct stovek; přesně 1201. Část z nich se podle slov hejtmanky Petry Peckové (STAN) ozvala s tím, že zkrachovali a kraj žádají o odpuštění dluhu; většinou ale nereagovali nijak. Někteří z nich z nich zřejmě na termín první splátky zapomněli (Jakub Rejzek z ODS podotkl, že výzvy k placení, upomínky nebo výpis zůstatku kraj neposílal) – u některých však se však zdá, že se splácením bude problém.

Čtvrtina živnostníků, kteří loni dostali od Středočeského kraje půjčky až do výše 50 tisíc korun na překonávání následků koronavirové krize, nezaplatila první splátku. V pondělí na to při jednání krajských zastupitelů upozornil náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN). Upřesnil, že podle uzavřených smluv měli všichni živnostníci, kteří dostali podpory – kraj loni z úvěru, který pro tento účel zastupitelé odhlasovali ještě v minulém volebním období, rozdělil necelých 235 milionů mezi 4831 žadatele – uhradit první splátku 15. června.

