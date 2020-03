V rámci rekonstrukce spolufinancované Evropskou unií bude vybudován nový most o dálce 53,5 metru. Součástí projektu za 71,5 milionu korun bez DPH, který má společnost Skanska dokončit v polovině října, jsou také opravy přilehlých částí silnice II. třídy.

Vlastní „snesení“ neboli bourání mostu se chystá na noc ze soboty na neděli, kdy bude dálnice uzavřena – s omezeními je však třeba počítat už v sobotu během dne. Od deváté hodiny se počítá s demontáží středových svodidel, s čímž bude spojen provoz v režimu 1+1 jízdní pruh. Hodinu po poledni bude jízdní pás od Prahy na Mladou Boleslav uzavřen zcela a veškerá doprava se přesune do pásu směrem na Prahu. V zavřeném pásu začnou už odpoledne pracovníci chystat štěrkové dopadové lože, které při vlastím bourání ochrání povrch dálnice. Od 19. hodiny bude D10 uzavřena kompletně – a dopadové lože se rychle rozšíří i do druhého jízdního pásu. Vlastní bourací práce pomocí otočných bagrů s hydraulickými kleštěmi a bouracími kladivy by měly začít již v době mezi 20. a 21. hodinou.

Pokud noční demolice poběží podle plánu, již kolem deváté hodiny v neděli by se měl provoz vrátit do pásu směrem na Prahu, kde se bude jezdit v režimu 1+1. Návrat z víkendu pak usnadní rozšíření provozu na režim 2+1 kolem 14. hodiny – přičemž dva pruhy povedou na Prahu.

Úplné dokončení všech prací spojených s bouráním i odklízením se chystá na pondělní 15. hodinu. Počítá se však s tím, že díky maximálnímu nasazení by mohlo být hotovo dřív.

Dosavadní most musí jít k zemi na základě posudku k jeho stavu. Hovoří o tom, že je nutná zásadní rekonstrukce, a to bez prodlevy. V rámci sedmibodové stupnice, která se používá k hodnocení stavebně-technického stavu mostu, je nosná konstrukce klasifikována stupněm V – špatný a spodní stavba stupněm VI – velmi špatný. Rozhodnutí o zbourání mostu a vybudování nového vychází ze závěru, že mostní objekt je v takovém stavu, kdy „provádění běžné údržby nemůže účinně prodloužit jeho životnost, respektive zachovat zatížitelnost“.