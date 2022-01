Zapomenout je snadné, připouštějí úředníci s odkazem na fakt, že běžně má řidičák desetiletou platnost. Doba výměny tudíž nepatří k věcem, které většina lidí pravidelně kontroluje. Některé lidi navíc mohly zmást informace o prodlužování platnosti dokladů kvůli koronavirovým omezením: to však platilo pouze na deset měsíců a týkalo se dokladů propadlých od 1. září 2020 do loňského 30. června.

A zmatek vnesla i možnost, že bylo možné opakovaně prodlužovat řidičský průkaz s již jednou nastavenou platností v období od února do srpna 2020. Určitá nápověda tu ale existuje: podívat se na své doklady by měli především starší šoféři. Nejvíce výměn se totiž má týkat držitelů ve věku nad 61 let.

Samotný kraj nicméně průkazy nevydává. To dělají pracovníci vybraných radnic ve větších městech - takzvaných obcí s rozšířenou působností. Zpravidla je třeba je navštívit dvakrát. Nejprve kvůli žádosti o výměnu – je to spojeno i s focením – a následně si přijít vyzvednout nový doklad.

Více informací zde ? https://t.co/A4HwJpvj1G pic.twitter.com/uOyQ6UhYfQ — Středočeský kraj (@StredoceskyK) January 5, 2022

První cesta ale není nezbytná, upozorňuje kraj na vymoženost, které začala fungovat teprve přednedávnem: požádat o výměnu lze i na dálku: prostřednictvím Portálu občana (a s využitím fotky, kterou už stát má). On-line s elektronickým ověřením totožnosti přes eObčanku, datovou schránku, MojeID, mobilní klíč eGovernmentu či například bankovní identitu, což je dostupné jen klientům vybraných bank.

Žádat o výměnu však nelze s velkým předstihem: nejvýše 90 dnů před uplynutím platnosti původního průkazu. V případě on-line žádosti si lze k vyzvednutí průkazu vybrat kterýkoliv z 206 úřadů obcí s rozšířenou působností v celé republice (ve středních Čechách je jich 26, v Praze 22). Řidič se tedy nemusí vázat pouze na trvalé bydliště.

Sankcí za jízdu s propadlým řidičákem může být v případě odhalení policií pokuta až do výše 2500 korun.