Poslední dva týdny poměrně vydatně pršelo; situace kolem sucha se na území Středočeského kraje zlepšila. Část území je bez rizika sucha, případně jde o stav tzv. snížené úrovně půdní vláhy; na větší části kraje je potom počínající sucho, místy mírné sucho. Vyplývá to ze aktuálních statistik zveřejněných týmem Intersucho, který se problematikou zabývá.

Situace by se tak mohla nadále zlepšovat a kraj by nemuselo trápit sucho. „Vývoj posledních týdnů a i výhled do konce srpna je zatím příznivý. V příštích dvou týdnech čekáme srážky hlavně vždy počátkem každého týdne. Mezitím budou spíše jen slabé přeháňky. Teploty vzduchu budou odpovídat dlouhodobým hodnotám,“ řekli odborníci na problematiku.