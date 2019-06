„Po opuštění školních lavic zapomínají na zásady bezpečného chování, které v průběhu školního roku dodržují relativně bezproblémově,“ varovala. „Proto je vhodné i v průběhu prázdnin vést děti k zásadám bezpečného chování, k ochraně vlastního zdraví a života – a nevystavovat je zbytečným rizikům úrazu či jinému nežádoucímu chování,“ varovala Hašlová. Připomněla současně, že zahánění prázdninové nudy může vést i k vymýšlení zábav, jejichž řešení už patří do sféry práce policie.

Prázdninovou situaci nemíní přikrašlovat ani z dalších hledisek: ve chvíli, kdy je řeč o posílání dětí na tábory či jiné pobytové akce. Zdůraznila, že dopředu by si rodiče měli dobře prověřit organizátory. „Nezřídka se do týmů vedoucích a opatrovníků dostanou lidé s bohatou trestní minulostí,“ zmínila doslova Hašlová. A lze očekávat, že proti těmto jejím slovům se leckteří organizátoři budou ohrazovat – a to jak firmy, které letní akce pro děti pořádají komerčně, tak zvláště organizace, jež s dětmi pracují celoročně.

Hašlová dále upozornila, jak je důležité, aby se rodiče dostatečně zajímali o to, kde, s kým a jak tráví jejich potomci volný čas – a platí to i v případě větších dětí. „Dospívající mládež často využívá volného prázdninového režimu a nepozornosti zákonných zástupců ke zneužívání alkoholu a experimentování s marihuanou či jinými návykovými látkami. Z nudy se často dopouští vandalství, sprejerství a poškozování cizí věci,“ připomněla zkušenosti policistů s jednáním, které už lze zařadit pod konkrétní paragrafy z trestního zákoníku.

Policejní rady nejen na prázdniny

* Dítě, které je doma samo, by nemělo:

- otvírat cizím lidem;

- sdělovat prostřednictvím komunikačních nástrojů informaci o tom, že je doma samo;

- při odchodu z bytu zapomenout na bezpečné zajištění oken a uzamčení dveří;

- na ulici nosit viditelně klíče od domu a bytu;

- chodit kamkoliv s cizími lidmi či od nich cokoliv přijímat;

- počínat si neopatrně v silničním provozu



* Dítě, které vyjíždí na kole, by nemělo:

- používat kolo ve špatném technickém stavu a bez vybavení světly a odrazkami;

- vyjíždět bez helmy, chráničů a reflexních prvků;

- jezdit mimo vyznačené trasy či cyklostezky;

- hazardovat riskantní jízdou se svým zdravím



* Dítě, které vyráží k vodě, by nemělo:

- vstupovat do vody samo;

- koupat se ve vodách, které jsou pro ně neznámé (proudy, dno);

- přeceňovat své plavecké schopnosti a síly;

- plout na loďkách či vorech bez plovací vesty



Zdroj: Policie ČR