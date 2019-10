Rozhodně není radno jíst ryby čerstvě vylovené z Berounky - a vodu z této řeky se nyní nedoporučuje používat ani k zalévání zahrádek. Tím méně pak k napájení zvířat, či dokonce ke koupání. Aktuální varování státního podniku Povodí Vltavy, jež se ve středních Čechách týká Rakovnicka, Berounska, Prahy-západ a následně i hlavního města, tlumočil v pondělí 14. října krajský úřad.

Do Drnového potoka v Klatovech uniklo velmi nebezpečné mořidlo, zabilo ryby. Foto: MP Klatovy | Foto: MP Klatovy

Problém, s nímž tato výstraha souvisí, vznikl v Plzeňském kraji. Konkrétně v Klatovech, kde podle dostupných informací unikly z výrobního areálu nebezpečné organické látky: prostředky na impregnaci dřeva. Mělo k tomu dojít už před týdnem; pravděpodobně v noci z pondělí 7. na úterý 8. září. Chemikálie se v Klatovech dostaly do Drnového potoka, který se hned za městem jako jeden z významných přítoků vlévá do Úhlavy. A touto řekou nyní kontaminovaná voda postupuje do Berounky.