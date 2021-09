S tím, že není žádoucí, aby se v mimořádně vytíženém úseku dálnice práce protáhly až do pozdního podzimu nebo časné zimy. „Do jara tak inkriminovaným úsekem projedou řidiči bez jakéhokoliv omezení v souvislosti s touto stavbou,“ slibuje Buček.

Rozhodnutí podle Bučkových souvisí s tvrdostí říms, které je zde třeba bourat – a kvůli tomu bylo třeba povolat jinou techniku, což práce prodloužilo. „V případě zahájení oprav v levém jízdním pásu dálnice bychom nedokázali garantovat, že oprava nepřesáhne do zimního období,“ vysvětli Buček souvislosti.

To ve středu potvrdil Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR. „Ukončili jsme rekonstrukci mostů v pravém jízdním pásu ve směru na Plzeň – a oproti původnímu předpokladu jsme se rozhodli, že v opravě levé poloviny obou mostů v jízdním pásu směrem na Prahu budeme pokračovat, jakmile to dovolí klimatické podmínky v roce 2022,“ upřesnil.

