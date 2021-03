Mnohé partaje tak již žijí aktivními předvolebními přípravami nejen na centrální úrovni, ale i v regionech. Ve středních Čechách o sobě viditelně dává vědět třeba SPD. Předseda Tomio Okamura shlíží z letáků a billboardů, jež nejen kritizují nynější koronavirová omezení, ale spatřit lze i typická volební poselství; heslo Život a práce na 1. místě je z nich nejčastější. V některých částech kraje už také členové začali pilně roznášet stranickou tiskovinu Na vlastní oči. A dokonce již od lednového čísla věnují pozornost blížícímu se volebnímu klání středočeské STANoviny.

První desítka známá už měsíc

Potvrzená jména lídrů středočeské kandidátky pro sněmovní volby se však Deníku podařilo získat zatím pouze ve dvou případech. Jedním z nich je předseda Starostů a nezávislých a nynější poslanec Vít Rakušan, který ve středních Čechách povede do volebního klání spojenectví STAN a Pirátů. O tom, že bude jedničkou právě on, ostatně už před měsícem informovali na internetu zástupci obou partnerů – stejně jako o tom, jak bylo dojednáno pořadí na dalších místech v čele kandidátní listiny.

Že to stále platí a nebyl důvod něco měnit, potvrdila Deníku krajská tajemnice STAN Eva Maříková. Na dalších místech figurují Klára Kocmanová (Piráti), František Kopřiva (Piráti), Ondřej Lochman (STAN), Patrick Zandl (Piráti), Štěpán Drtina (Piráti), Věra Kovářová (STAN), Matouš Vanča (Piráti), Dominika Michailidu (Piráti) a Martin Exner (STAN) – veřejně známá už je tedy v rámci tohoto týmu celá desítka poslaneckých kandidátů.

Nepřekvapí ani jméno lídra koalice Spolu, sdružující ODS, KDU-ČSL a TO 09. Že jedničkou bude poslanec a člen výkonné rady občanských demokratů Jan Skopeček, v úterý Deníku potvrdil Václav Smolka z Hlavní kanceláře ODS. Kdo mu bude krýt záda z dalších pozic, však zatím neupřesnil – byť vzniklá kandidátní listina už je podle jeho slov schválená jak výkonnou radou ODS, tak i orgány ostatních koaličních stran. „Další jména chceme oznámit co nejdříve, ale rádi bychom je zveřejnili trochu slavnostnější formou; doba je ale taková, že zatím setkávání nepřeje,“ vysvětlil Smolka s odkazem na aktuální koronavirová omezení.

Někde v běhu, jinde na startu

Středočeské KSČM také hatí plány koronavirus. Deníku to potvrdila krajská tajemnice strany Tereza Čechová Humpolcová. „Výběr kandidátů se posunul vzhledem k pandemické situaci a bude uzavřen ústředním výborem KSČM; zatím však není termín,“ konstatovala. S tím, že ihned po schválení bude kandidátní listina zveřejněna. Prozatím vše otevřené mají Zelení: ještě ani není jasné, zda půjdou do voleb společně s politickými partnery, nebo samostatně. Vyjednávání se mají uzavřít koncem dubna – a až pak dojde na obsazování čela kandidátní listiny. Již brzy chce mít jasno Trikolóra – s dojednanou spoluprací se Svobodnými a Soukromníky. „Předpokládám, že kandidátka by měla být uzavřena do konce března, ale i vzhledem k nejasnostem ohledně volebního zákona – počtům stran v koalici a tak dál – to není jisté,“ upřesnil Deníku předseda krajské rady hnutí Otto Černý.

Nic konkrétního zatím k podobě kandidátních listin nehlásí strany bývalé krajské a nynější vládní koalice – ANO a ČSSD. Kandidátky nejsou sestaveny a na volbu lídra ještě nedošlo. Také úsilí SPD není zatím podepřeno konkrétními jmény: kandidátky nejsou v současné době známy, sdělil ve středu Deníku asistent poslance Radka Rozvorala a vyučující na Policejní akademii Petr Jedinák. Jisté však je, že hnutí se o přízeň voličů bude ucházet samostatně: „SPD do voleb půjde jako SPD.“