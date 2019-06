Právě v jejím sousedství, asi 600 metrů směrem na západ, má vyrůst nový areál, kam se nynější tři provozy tiskárny cenin přestěhují. Ve středu se o tom na radnici v Rudné jednalo i za účasti ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) a středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO).

Stavbě na dlouhodobě nevyžívaném pozemku patřícím státu, v areálu někdejší vysílačky a rušičky (jehož tým kdysi pracoval pro ministerstva obrany i vnitra, měl přímé kabelové spojení s armádním generálním štábem, spekuluje se o možných vazbách na protiraketovou obranu Prahy a jeho činnost je utajována dodnes), starostka fandí nejen kvůli očekávaným finančním příjmům. Nové využití najde takzvaný brownfield čili opuštěný areál, v lokalitě má být řešena pěší doprava, vzniknout nová autobusová zastávka – a obec by si přála i cyklostezku. A hlavně: ještě před zahájením stavby tiskárny se místní mají dočkat vybudování dlouho očekávaného silničního obchvatu.

„Ten je v plánech od roku 1974; teď by se to konečně mělo rozhýbat,“ poznamenala starostka, že v roce 2022 by obchvat měl skutečně začít sloužit. Stavbu za 65 milionů korun, která by byla v režii kraje, hejtmanka opravdu slíbila. A projekt stavby nové tiskárny už „dostal zelenou“ od vlády, připomněla ministryně Schillerová. Jednopatrový výrobní objekt a třípodlažní administrativní budova, jejichž vybudování a přestěhování tiskárenských technologií přijde podle slov generálního ředitele Státní tiskárny cenin Tomáše Hebelky zhruba na miliardu korun, by se měly začít stavět v roce 2023 – a dospět do finále v roce 2026. Se zahájením provozu Hebelka počítá v roce 2027. „Dřív to nestihneme,“ řekl novinářům. Zastavěna by měla být zhruba třetina pozemku o rozloze 70 tisíc metrů čtverečních. Deník Hebelka ujistil, že závod bude mít vlastní čistírnu odpadních vod – stejně jako už dnes ji má tiskárna v Praze.

Státní tiskárna cenin vyrábí kromě bankovek (jež se na celkové produkci podílejí jen z 13 procent) také například dálniční známky; jejich tisk se však do Drahelčic už stěhovat nemá – počítá se, že budou používány do roku 2021 a pak je nahradí elektronická evidence. Stěžejním artiklem jsou podle Hebelkových slov osobní doklady: občanské průkazy a pasy. Podle ministryně Schillerové se prověřuje, zda by tiskárna v Drahelčicích mohla pracovat i pro jiné resorty – nyní totiž své vlastní tiskárny mají i ministerstva vnitra i školství. Pro provoz v Drahelčicích by se podle odhadů ředitele Hebelky mělo hledat zhruba 150 nových pracovníků. Nyní má tiskárna čtyři stovky zaměstnanců – přičemž šéf očekává, že přejít z Prahy jich zhruba 30 procent nebude mít zájem.

Předpokládaná příprava nového závodu Státní tiskárny cenin u Drahelčic

- 2019: jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o získání pozemku, výběr projekční kanceláře

- 2020: projekční práce, zahájení územního a stavebního řízení

- 2021: získání stavebního povolení

- 2022: výběr zhotovitele stavby; současně výstavba obchvatu obce zajišťovaná krajem

- 2023: zahájení stavebních prací

- 2024: pokračování stavby a instalace technologií

- 2025: instalace tiskových technologií

- 2026: kolaudace

- 2027: zahájení provozu v novém závodě; následně ukončení činnosti v centru Prahy



Zdroj: tisková konference při návštěvě ministryně financí v Rudné