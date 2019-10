Film získal Cenu prezidenta festivalu Ladislava Mika, který jej sám okomentoval. „Návrat zubrů, praturů či divokých koní na naší přírody je sám o sobě velmi zajímavý, ale především ukazuje cestu, jak díky přírodním procesům vrátit do naší krajiny hmyz nebo jiné bezobratlé. Film ukazuje jednu z cest jak obnovit některé ekosystémy přirozenou cestou a ještě získat možnost sledovat původní velkou faunu,“ uvedl festivalový prezident Ladislav Miko.

Komentář připojil i Dalibor Dostál, který za projektem návratu nejen zubrů, ale i divokých koní a praturů u Milovic stojí. „Dokumentární filmy o ochranářských projektech, které vracejí vzácné druhy živočichů zpátky do přírody, pro nás byly před lety jedním ze zdrojů inspirace. Jsme moc rádi, že díky snímku Zdeňka Suchého a Dana Bárty nyní další lidé i organizace uvažují o tom, jak se zapojit do záchrany zubra evropského,“ dodává Dalibor Dostál. Ten za výjimečný počin letos obdržel také prestižní ekologickou Cenu Josefa Vavrouška.

Dokument je součástí šestidílného cyklu, který mapuje ochranářské aktivity Čechů v různých částech světa. V milovické rezervaci se natáčel přibližně rok. „Chtěl bych tvůrcům snímku poděkovat, že si naši rezervaci do svého cyklu vybrali. Když jsme s projektem návratu zubrů a dalších velkých kopytníků začínali, měli jsme představu, že díky němu budeme neustále v přírodě. Je s ním ale spojeno takové množství administrativy, že nyní trávím čtrnáct hodin denně u počítače. Natáčení tak pro mě bylo jednou ze vzácných možností, jak se do naší rezervace podívat,“ navazuje Dalibor Dostál. „Chtěl bych poděkovat také prezidentovi festivalu za udělení tohoto ocenění, v tak velké konkurenci filmů z celého světa je to pro nás nesmírná čest,“ doplnil Dalibor Dostál. Ve snímku vystupuje spolu s biologem Miloslavem Jirků, s nímž na projektu od počátku spolupracují.

Ani velká popularita u veřejnosti a celosvětový ohlas přitom rezervaci nezajišťuje klidnou existenci. „Naše původní představa byla, že budeme zachraňovat jen ohrožené druhy zvířat. Ale od okamžiku, kdy velcí kopytníci vyběhli do bývalého vojenského prostoru, musíme zachraňovat především rezervaci jako takovou. Držte nám palce, ať to zvládneme,“ požádal Dalibor Dostál publikum během předávání cen.