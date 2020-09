Zlepšení dopravy patří mezi ty nejzákladnější priority. Na tom se shodne většina lídrů vedoucí týmy kandidující do středočeského krajského zastupitelstva. A mají pravdu. K „prioritám“ patří i pro občany. Ukazuje to rozsáhlá anketa Deníku, v níž se o své názory podělilo přes sedm tisíc lidí z celé republiky. Ze středních Čech jich je 676.

To, že doprava ve středních Čechách se má zlepšit, slyší občané od krajských politiků prakticky neustále. Už historicky první hejtman Petr Bendl, který se funkce ujal před dvěma desetiletími, upozorňoval na dlouhodobě zanedbávané investice do oprav silnic, což se viditelně projevuje na stavu komunikací a méně nápadně (o to však bývá problém závažnější a také jeho řešení dražší) rovněž jejich mostů. Prakticky nezávisle na tom, kdo je zrovna u moci, bývá slyšet volání po větších objemech peněz „do silnic“ – stejně jako výhrady opozice, že opravy by měly být kvalitnější a peníze, které se za ně utrácejí, více vidět. I v aktuální volební kampani se ostatně odráží třeba existence facebookové skupiny Nespokojení řidiči Středočeského kraje.