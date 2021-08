Střední Čechy se nezapojí, informovala ve středu mluvčí kraje Martina Kemrová. Tři miliony, určené k rozdělení mezi obchodníky jako příspěvky na nájmy, energie, provoz pokladního terminálu či mzdy personálu (přičemž jedna prodejna může dostat maximálně sto tisíc korun) hejtmanství od státu žádat nebude. „Alokace ve výši tři miliony korun je pro Středočeský kraj naprosto nedostatečná: předpokládáme-li ve středních Čechách zájem přibližně 500 žadatelů, pak by každý obchůdek dosáhl na maximální podporu 6000 korun – a to k záchraně, natož rozvoji nepomůže. Navíc převis poptávky by způsobil další problémy,“ vysvětlila Kemrová, že částka nabízená státem je příliš nízká na to, než aby mohla přinést cokoli jiného než komplikace.

Někteří obchodníci ale o podporu stojí, ačkoli by nebyla závratně vysoká. „Sledujeme dění kolem programu Obchůdek 21 a víme, že do toho půjde málo krajů. Samozřejmě, že pokud by zažádali všichni a podpora by byla 6000 korun ročně na prodejnu, tak nám to nijak extrémně nepomůže, ale aspoň by to pro nás byla známka toho, že naši situaci někdo řeší,“ řekl Deníku František Formánek, který provozuje obchody v Křečkově (430 obyvatel) či Hrubém Jeseníku (585) na Nymbursku. „Roky se jen mluví o tom, že služby na venkově skomírají. My dnes vyděláme tak na zboží a plat prodavačky. Teď by se konečně něco konkrétního dělo,“ uvedl Formánek.

Třemi miliony se prý ani nemá cenu zabývat

Jasné stanovisko hejtmanství je odpovědí na pondělní výzvu v kraji opozičního hnutí ANO, za něž Robert Bezděk vybídl představitele kraje k větší aktivitě právě v souvislosti s tímto programem. „Jedná se tak o udržení provozu maloobchodu v obci do tisíce obyvatel – nebo v obci do tří tisíc obyvatel, jejíž místní části mají méně než tisíc obyvatel,“ upřesnil. Ani jedna kategorie se však ve středních Čechách podpory z tohoto zdroje nedočká. Vesnických prodejen je v kraji příliš mnoho na to, aby se poskytované tři miliony daly mezi ně rozdělit nějak smysluplně a současně spravedlivě.

To, že vládou schválené tři miliony na kraj je pro střední Čechy částka nedostatečná a k záchraně obchůdků v malých obcích zde nemůže výrazně přispět, potvrzuje náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN), k jehož kompetencím patří oblast financí, dotací a inovací. I on odkazuje na propočet, v němž maximální podpora na jednoho předpokládaného žadatele vychází na šest tisícovek. „To jim opravdu v ničem nepomůže. Samotná administrace by navíc vedla k další nesmyslné byrokracii,“ poznamenal Michalik.

Připouští, že kraj by mohl stanovit i taková pravidla, kdy by se tři miliony rozdělily už jako smysluplné podpory mezi 30–50 prodejen. Jak je ale vybrat? Vyhovět třeba nejrychlejším žadatelům? To Michalik odmítá: „Museli by se účastnit „závodu v klikání“ – a my opravdu nechceme opakovat nedávnou chybu ministerstva pro místní rozvoj při rozdělování dotací pro nemocnice,“ vysvětluje Michalik. S odkazem na fakt, že obcí do tisíce obyvatel je v kraji 866 – a do tří tisíc už jich je 1068. Takzvaný převis žádostí (tedy počet těch, pro něž peníze nezbyly) by tedy byl obrovský – a podporu je třeba řešit jiným způsobem.

Miliony nestačí, musí jich být desítky

Michalik současně upozorňuje, že rozvoj malých obcí kraj dlouhodobě podporuje svými fondy, v jejichž rámci budou jen letos podpořeny různé projekty částkou, jež v souhrnu převyšuje 550 milionů korun. Sto milionů je určeno v rámci infrastrukturního fondu pro projekty v oblasti životního prostředí (včetně budování kanalizací a rozvoje vodovodů), dalších sto milionů na opravy rozkopaných sinic po pokládce potrubí. Dvaačtyřicet milionů míří na podporu činnosti hasičů, 40 milionů je učeno obcím na podporu přípravy budoucích projektů jako podkladů pro žádosti o dotace, fond kultury a obnovy památek představuje 37,6 milionu, humanitární fond 35 milionů na sociální záležitosti, fondu sportu a volného času čítá 25 milionů korun a na podporu obecního bydlení je určeno 20 milionů.

S vesnickými prodejnami sice tento výčet nemá nic společného, avšak Michalik je přesvědčen, že tyto fondy pro venkov představují účinnější pomoc. „Nechceme plýtvat naše prostředky na administraci předvolebního projektu Obchůdek 21+ se směšnou alokací tři miliony korun; v této podobě je to od ministerstva průmyslu a obchodu danajský dar,“ prohlásil Michalik. K ministerstvu se současně obrací s doporučením: pokud chce opravdu pomoci středočeským malým obchůdkům, ano, toto by byla cesta – avšak s tím, že největší kraj v zemi potřebuje dostat k rozdělení alespoň desetinásobek: 30 milionů korun. Třeba Liberecký kraj, kde se o dotaci zajímá 85 obcí, se k projektu v současné podobě hlásí.