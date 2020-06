Dostupný doktor i v té poslední vesnici, dost vody i internetu. To slibuje STAN

Středočeskou kandidátku hnutí STAN do krajských voleb povede starostka Mnichovic na Praze-východ Petra Pecková. To sice Starostové oznámili již před čtyřmi měsíci, stejně jako fakt, že do voleb jdou ve středních Čechách společně s KDU-ČSL a SNK-ED, nicméně nyní je to oficiálně potvrzeno. Lídryni kandidátky schválil středočeský sněm STAN.

Ilustrační foto - volby | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Oznámila to krajská tajemnice hnutí Eva Maříková s tím, že na sněmu v Jesenici nechyběl ani celostátní předseda a někdejší dlouholetý starosta Kolína Vít Rakušan (a současně dvojka hnutí pro krajské volby). Upozornil, že i na dalších pozicích kandidátky Starostů je řada zkušených starostů, kteří se již osvědčili v komunální politice. Mezi prvními deseti kandidáty je ostatně on coby poslanec jediným, kdo aktuálně nestarostuje. Tedy vedle Daniela Marka na sedmé příčce, který je v Mladé Boleslavi náměstkem primátora. Pecková v reakci na vládní opatření proti koronaviru ohlásila, že usiluje o dosažení kompenzace pro obce. V pondělí po setkání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) oznámila, že je to na dobré cestě – předseda vlády podle ní přislíbil peníze podle počtu obyvatel. Dlouhodobě Pecková ohlašuje frontální útok na zlepšení života obyvatel kraje po všech stránkách. „Ve Středočeském kraji chci silnice jako v Rakousku, jednu jízdenku ve veřejné dopravě pro jakoukoli cestu napříč krajem, střední školy, které nejsou na chvostu republiky při mezinárodním srovnání, dostupného doktora i v té poslední vesnici, rychlý internet do každé domácnosti, dostatek pitné vody v každé domácnosti – a hlavně spokojené občany,“ shrnula Pecková své představy a plány. Kritici nicméně mohou reagovat, že ne vše z toho lze plně zařídit z hejtmanské pracovny. Rakušan dále upozornil na úmysl zřídit krajský nominační výbor, který by dohlížel na výběrová řízení a obsazování funkcí v krajských organizacích. ODS nabízí Středočechům svůj tým. A sto sanitek Přečíst článek › O tom, že právě STAN bude v rámci působení v 65členném krajském zastupitelstvu mít příležitost prosazovat své představy, nepochybuje předseda středočeské organizace a trojka kandidátky, starosta Dolních Břežan na Praze-západ Věslav Michalik. „Cílem hnutí je ve Středočeském kraji zvítězit a získat čtvrtinu hlasů,“ prohlásil. „Na senátory hnutí ve středních Čechách nominovalo Markétu Fröhlichovou, Pavla Kárníka, Petra Štěpánka a Ivo Trešla,“ upozornila tajemnice Maříková na další závěry jesenického sněmu. Ve volebním obvodu číslo 30 (Kladno) tedy kandiduje starostka Krušovic, v obvodu 42 (Kolín) ředitel Městské knihovny Kolín, v obvodu 18 (Příbram) starosta Petrovic a v obvodu číslo 6 (Louny) zastupitel Rakovníka. Za další nejvážnější kandidáty na hejtmanský post ve středních Čechách bývají také označováni – už s ohledem na postavení jejich stran na celostátní politické scéně – současná hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), Martin Kupka (ODS), Jiří Snížek (Piráti) či Robin Povšík (ČSSD). Zloději vykrádali domy i v časech koronaviru Přečíst článek ›

