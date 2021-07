Co studenty nenaučí škola, doplní jim kurzy dotované Dány

Kladenská odborná škola s učilištěm na náměstí Edvarda Beneše, obdobná škola v Neratovicích, průmyslovka v Rakovníku a vlašimské gymnázium. To jsou střední školy, které by se v následujících pěti letech – konkrétně od srpna do června 2026 – měly podělit o téměř 30 milionů korun vyčleněných na projekt zaměřený na zvyšování kvality odborného vzdělávání a posilování dovedností studentů. Díky finanční podpoře dánské nadace The Velux Foundations s ním přichází NROS; Nadace rozvoje občanské společnosti.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ondřej Holubec

Středočeský kraj připlatí 1,6 milionu, informoval krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN). Tyto peníze by podle jeho slov měly pomoci zabojovat s nezájmem mladých o obor (který mohl být zvolen i nevhodně) či s jejich nízkou motivací ke školní práci. Současně má pomoci řešit proměnlivou úroveň kvality praxí a kariérního poradenství. Středočeské firmy potřebují víc chytrých cizinců, hlásí tripartita Přečíst článek › „Nebo i nedostatek či zastaralost didaktických a výukových materiálů,“ doplnil Vácha. NROS bude podle jeho slov poskytovat speciální granty, jež studentům umožní účast v kurzech, jež pomohou zvýšit jejich uplatnění na trhu práce. Ředitelka NROS Taťána Plecháčková má za to, že projekt může pomoci nastartovat potřebné změny v oblasti vyrovnání příležitostí na kvalitní vzdělání. „Investice do vzdělání mladé generace, budoucích aktivních a pracujících občanů, považuji za nesmírně významné,“ poznamenala. S tím, že projekt přichází v době, kdy je téma nezbytnosti změn ve školství velmi aktuální – a tak vidí šanci „něco posunout“. Středočeské jízdné zdraží plošně. Za jízdenku lidé zaplatí až o čtvrtinu víc Přečíst článek › Těší se i ředitel školy z Benešova náměstí v Kladně Petr Paták. „Jsem opravdu rád, že pilotní ověřování budeme realizovat na naší škole. Pro nás je prioritou kvalita odborného vzdělávání s důrazem na posilování dovedností žáků tak, aby byli úspěšní při uplatnění na trhu práce,“ řekl. Míní, že projekt umožní zúročit zkušenosti pedagogů – a díky získaným penězům se podaří rozjet aktivity, které současný systém financování „umožňuje realizovat velmi obtížně“.

