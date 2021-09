Jestliže loni podle propočtů vyšlo na každého obyvatele Středočeského kraje téměř 67 kilogramů materiálu odneseného do nádob na papír, sklo, plasty, nápojové kartony a kovy, proti předchozímu roku to představuje zlepšení o více než pět kilo odpadu. Přičemž se zdá, že za krajské tahouny v třídění lze považovat obyvatele Příbramska, Rakovnicka a Berounska.

Naznačují to alespoň výsledky krajské soutěže My třídíme nejlépe, které oznámil krajský úřad s tím, že její 16. ročník ovládly obce Třebsko, Sýkořice a město Beroun. Hodnocena byla většina ze středočeských obcí a měst – z celkového počtu 1144 šlo o 1138, které jsou zapojeny do systému sběru a recyklace obalových odpadů EKO-KOM. Přepočítává se právě hmotnost vytříděných odpadů připadající na jednoho obyvatele. Plusové body pak ještě přináší hustota sítě, odrážející dostupnost sběrných míst, nebo oddělené odevzdávání skla čirého a směsného.

K obci Třebsko, jež zvítězila v kategorii nejmenších obcí do 500 obyvatel, kraj připomíná, že se prosadila i v celostátní soutěží O Křišťálovou popelnici – se ziskem stříbrné příčky. V souvislosti s obcí Samopše, která v této kategorii získala bronz, pak připomíná, že jde o „stálici předních příček“. V kategorii obcí do 1999 obyvatel se dokonce na pomyslných stupních vítězů během roku nic nezměnilo: zlato si znovu odnesla Sýkořice, stříbro Lety a bronz putuje opět do Horního Bezděkova.

Také další kategorie mají staronové vítěze: do 10 000 obyvatel je to Nový Knín a nad 10 000 Beroun. V této kategorii byla třetí Vlašim, jež se také mezi nejlepšími drží dlouhodobě. A poprvé se na medailové pozice podařilo proniknout aktuálně druhé Příbrami. Rovněž Berounští se už v minulosti dokázali protřídit ke Křišťálové popelnici – v roce 2019 získali nejen celorepublikové prvenství v kategorii 5001+ obyvatel, ale i titul absolutního vítěze.

Zástupcům oceněných obcí a měst předali plakety z tříděného skla krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti) a zástupci EKO-KOMu. Těm nejlepším v jednotlivých kategoriích náleží také finanční odměny od kraje, odstupňované podle umístění: 60, 40 a 20 tisíc korun.

Výsledky soutěže My třídíme nejlépe 2020



- Obce do 500 obyvatel: 1. Třebsko; 2. Okřínek; 3. Samopše

- Obce 501–1999 obyvatel: 1. Sýkořice; 2. Lety; 3. Horní Bezděkov

- Obce 2000–10 000 obyvatel: 1. Nový Knín; 2. Sulice; 3. Velký Osek

- Obce nad 10 000 obyvatel: 1. Beroun; 2. Příbram; 3. Vlašim



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje