Uskutečnit záměry škol, jejichž náklady dohromady dosahují 7,3 milionu korun, mají pomoci peníze od kraje. Počítá se sice s využitím financí nabízených ministerstvem životního prostředí – ty však mohou být školám proplaceny až po dokončení projektů, jak je u dotací zvykem. Hradit účty je však třeba hned, a tak školy potřebují statisíce korun na takzvané předfinancování.

Vlastní prostředky na to nemají – jen čtyři z nich přidávají i své peníze v částkách od 39 do 53 tisíc korun – a tak pomůže kraj, který je zřizovatelem těchto škol (a přispívá rovněž na takzvané spolufinancování projektů podpořených z dotací), vysvětlil v pondělí radní pro oblast školství Zdeněk Seidl (ČSSD). S tím, že peníze určené na předfinancování budou školy vracet hned poté, co dotace dostanou vyplacené. Od doby, kdy obdrží dotaci, nejdéle do měsíce – nejpozději však do konce června roku 2023, upřesnil Seidl.

Na projekty v celkové hodnotě 7,3 milionu korun kraj přispívá dohromady jedním milionem v rámci spolufinancování; z prostředků čtveřice škol dále přibudou dohromady 182 tisíce. Na vratných dotacích určených pro předfinancování kraj školám rozdělí 6,1 milionu korun. Nejméně, 255 tisíc, dostane střední škola v Březnici, jejíž projekt výuky na školní zahradě je také nejlevnější (náklady dosahují 350 tisíc). Nejvíce, po půlmilionových částkách, mají dostat tři záměry dvojice středních škol z Mělníka: integrované technické a ve dvou případech zahradnické akademie. Jen o necelé dva tisíce méně pak má připadnout také sedlčanskému učilišti.

Projekty venkovní výuky krajských středních škol:



- Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná škola: Učíme se v přírodě – park Neuberk

- Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná škola: Přírodní zahrada

- Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou: Vyjdi ven!

- Gymnázium Františka Palackého Neratovice: Zázemí pro venkovní výuku a ekologickou výchovu

- Gymnázium Jana Palacha Mělník: Přírodní zahrada dokořán

- Gymnázium J. S. Machara Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Přeměna školní zahrady na venkovní komunitně-vzdělávací centrum

- Integrovaná střední škola technická Mělník: Vytvoření podmínek pro venkovní výuku v areálu školy

- Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram: Přírodní zahrada Příbram

- Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště Křivoklát: Přírodní zahrady – vodní a mokřadní biotop

- Střední odborné učiliště Nové Strašecí: Učení v přírodě

- Střední odborné učiliště Sedlčany: Komplexní řešení úpravy školní zahrady

- Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník: Přírodní zahrada

- Střední zemědělská škola Čáslav: Revitalizace výukové zahrady

- Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice: Výuka na školní zahradě



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje