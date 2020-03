„Tím, že se nemůžeme shromažďovat a rytmus života se uzavřením obchodů a dalších společenských center, pozastaví, získáváme čas sami na sebe, který třeba jindy v roce nemáme, protože jsme v neustálém shonu,“ předeslal Martin Chleborád.

Nastala podle něj doba, kdy všichni mohou začít přemýšlet o tom, co je v životě důležité a o skutečných hodnotách. „Samozřejmě se nám to, co přišlo nelíbí a odmítáme to, ale všechno v životě, co se nám děje, má svůj smysl,“ zdůraznil farář.

Kvůli tomu, že ani tento duchovní se nemůže s věřícími nyní setkávat v kostele při běžných bohoslužbách, využil moderních technologií a včerejší – nedělní bohoslužbu spustil přes Facebook Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Kladno on-line. „V kostele jsme se sešli pouze s mými kolegy, abychom zajistili varhany a náležitosti potřebné ke mši svaté a následně vše pustili do éteru. Pochopitelně všichni věřící nemají internet, ale ti kteří se připojili, hodnotili přenos velice pozitivně,“ poznamenal Chleborád.

Paniku podle kladenského kněze nikdo nepotřebuje. Důležité je naopak uklidnění a to, aby lidé nebyli v beznaději. „Lidé věřící v Boha jsou v tomto ohledu ve výhodě. V neděli při prvním čtení jsme narazili na otázku, jestli Hospodin zůstává uprostřed svého lidu. Na to jsem odpověděl, že ano. Jak se lze dočíst i ve Starém zákoně, Izraelce také tehdy neopustil, i když byli hříšní. A stejně tak je to i dnes. Bůh nás neopouští, pokud o něj máme zájem a pustíme ho mezi sebe a do svého srdce,“ poznamenal duchovní, který ale zároveň chápe, že pro lidi bez víry v Boha jsou takové informace náročnější. Pravdou však zůstává, že jakýkoli i duchovní uklidňující rozhovor je i pro laika pomocí, jakou lze nalézt jindy třeba u psychologa. „Potřebujete se svěřit, někoho, kdo vám dokáže naslouchat. Člověk je zmatený, má spoustu starostí a otázek a potřebuje se zorientovat,“ poukázal Martin Chleborád.

Zpověď s předpisy

V těchto těžkých dnech dokáže on i jeho kolegové poskytnout dobré slovo komukoli, kdo o něj stojí. A to i osobně – s ohledem na všechny předpisy. „K dispozici máme veškeré ochranné pomůcky i roušky. Kajícníky nezpovídáme ve zpovědnici, ale přímo na faře za dodržení všech ochranných opatření. Jsme připraveni i na svaté přijímání, a to jednotlivě, aby se nikdo nemohl infikovat,“ zdůraznil farář, který v době pandemie myslí a modlí se za nemocné i zemřelé. „Na druhé straně nás tato situace všechny přivedla k zastavení a zamyšlení. Pořád říkáme, že nemáme čas na nic. Teď ho je dost. Každý se může pomodlit. U nás ve farnosti máme modlitby v šest večer a modlitbu růžence v osm večer. Fyzicky nejsme sice pohromadě, ale víme o sobě a myslíme ve stejnou dobu na stejnou věc. I to posiluje,“ podotkl kněz.