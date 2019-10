Po ukončení internetového hlasování se ukázalo, že toto nádraží na trati spojující s Prahou Nymbursko a Kolínsko, jež je letos jediným středočeským reprezentantem ve finálové desítce, získalo od veřejnosti podporu stačící na čtvrtou příčku.

Z celkových 90 352 hlasujících mu svou podporu dalo 2,8 procenta. S výrazným náskokem vévodí internetovému hlasování nenápadné nádražíčko obce Rozsochy na Vysočině, jež získalo bezmála polovinu všech naklikaných hlasů, a Slezské Rudoltice z Bruntálska na osoblažské úzkokolejce na severu Moravy se těší ze třetiny; prozatím třetí příčka patří také Moravě, a to stanici v Koutech nad Desnou v srdci Jeseníků se ziskem 6,5 procenta.

I když je již internetové hlasování ukončeno, aktuální pořadí je stále pouze průběžné. Nyní dochází na sčítání podpory z hlasovacích archů – vedle elektronického hlasování totiž pravidla umožňují vyjádřit podporu rovněž v tradiční „papírové“ podobě hlasováním poštou. Teprve jejich započtení rozhodne o celkovém pořadí. Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku soutěže Nejkrásnější nádraží, na jehož počátku bylo 66 nominací, chystá pořádající spolek Asociace Entente Florale CZ – Souznění na úterý 12. listopadu v Senátu.

Aktuální změny na železnici dávají tušit, že v budoucnu by ze středních Čech mohli vzejít další černí koně soutěže. K favoritům by jednou mohlo patřit třeba nádraží v Berouně, kde na rozsáhlou rekonstrukci kolejiště mají navázat i úpravy nádražní budovy. Správa železniční dopravní cesty vybírá zhotovitele, přičemž vítězného uchazeče vyzvala k vyjasnění podrobností z nabídky. Až na rekonstrukci prováděnou po etapách při zachování provozu skutečně dojde – termín zahájení zatím není daný – měla by být dokončena během dvou let.

Za plánovaných 270 milionů korun se má komplex berounského nádraží sestávající z trojice budov výrazně proměnit. Rekonstrukce zahrnuje nejen výměnu střechy, fasády a dalších prvků stavby četně rozvodů a vzduchotechniky, ale také zásadní změnu vnitřní dispozice; ta kromě modernizace přinese rozsáhlejší nabídku komerčních prostor. Současně má před nádražím vyrůst i cyklověž pro úschovu jízdních kol.