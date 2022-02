„Vozidlo jednotky dobrovolných hasičů Bystřice při cestě k zásahu vjelo do protisměru a střetlo se tam s protijedoucí dodávkou a ta pak narazila do dalšího dodávkového auta,“ připomněla mluvčí Policie ČR Benešov Barbora Schneeweissová, ale neupřesnila, za hasičské auto vjelo do protisměru například proto, aby se vyhnulo padlému nebo padajícímu stromu. Právě to je předmětem zjišťování policistů.

Při nehodě došlo k lehkému zranění dvou lidí. Silnice byla zhruba dvě hodiny uzavřena a auta jezdila přes Benešov.