V období 2017–2021 šlo přitom o příspěvek v celkové výši 10,5 milionu. Vyplácení těchto peněz vyplývá ze zákonných ustanovení, podle nichž kraje mají přispívat na financování potřeb profesionálních hasičů. Způsob poskytování těchto příspěvků však nynější představitelé kraje chtějí změnit, informovala hejtmanka Petra Pecková (STAN). „V následujících pěti letech chceme navýšit poskytnutou sumu celkem o 14,5 milionu korun oproti předešlému pětiletému období. Navíc chceme rovnou uzavřít darovací smlouvu na následujících pět let,“ uvedla hejtmanka. S tím, že na rozdíl od dřívějška získají hasiči jistotu: dopředu budou vědět, s jakou částkou mohou počítat. Na investice do techniky – ať už určené k hašení požárů, nebo třeba ke zvládání přírodních živlů či odstraňování jejich následků – má Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje od roku 2022 každoročně po následujících pět let dostávat od kraje po pěti milionech.

„Jsem ráda, že kolegové radní podpořili navýšení příspěvku, a navíc garanci pravidelné částky po dobu pěti let,“ zdůraznila Pecková srovnání s dosavadní praxí. Vidí velký pokrok: „S jistotou jasného výhledu si hasiči mohu lépe plánovat, co a v jakém časovém horizontu potřebují – a nebudou muset řešit věci jen s ročním výhledem.“

Ohlašované navýšení daru nicméně neznamená, že by hasiči své nákupy vybavení za peníze od kraje mohli více než zdvojnásobit, jak by se snad čísla zdála napovídat. Všeobecné masivní zdražování se totiž promítá i do činnosti záchranných složek.