Aby upozornila na dopady chystaných rozpočtových změn, jež podle nich přinesou samosprávám na úrovni krajů i obcí finanční katastrofu, společně s dalšími odpůrci vládních kroků, mezi nimiž dominovali primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti) a pardubický hejtman Martin Netolický (3PK), avšak nechyběla však dvojice starostů, uspořádala na Malostranském náměstí symbolickou mikulášskou nadílku pro poslance. Tedy spíš čertovskou; před Poslaneckou sněmovnou se všichni objevili v kostýmech čertů. S cílem symbolizovat „rozpočtové peklo“, jež po zrušení superhrubé mzdy a dalších změnách postihne v souvislosti se snížením výnosů z daní nejen kraje, ale i další samosprávy: města a obce.

Co si myslí o dopadech daňového balíčku, jasně ukázala nadílka. Žádná cukrátka, ba ani sladké řeči: v přistaveném otlučeném kolečku se objevilo uhlí, k němuž aktéři přisypali něco brambor. Právě to má být zhodnocením změn schválených poslanci – a jak známo, mikulášské brambory a uhlí jsou tradiční výstrahou těm, co hodně zlobili.

Očekávaný propad příjmů Středočeského kraje vyčíslil náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN) na miliardu korun ve srovnání s letošním rokem, postiženým dopady koronavirové krize, a na více než dvě miliardy vůči příjmům z daňových výnosů v loňském roce. Návrh rozpočtu na rok 2021, který budou krajští zastupitelé schvalovat v pondělí 14. prosince, tak počítá s razantními úsporami a seškrtáním všeho, co se z pohledu fungování kraje nejeví jako nezbytné. Výrazné „zeštíhlení“ zřejmě čeká například program krajských dotací, poskytovaných v rámci Středočeských fondů; prozatím se počítá i odložením některých chystaných investic do silničních staveb. Dokonce byl zrušen i již vyhlášený druhý ročník participativního rozpočtu (kdy lidé mohou navrhovat projekty pro zvelebení svého okolí, o nichž pak veřejnost hlasuje) – s tím, že 50 milionů korun původně zamýšlených k rozdělení bude potřeba jinde. Navzdory chystanému omezování provozních výdajů, jež má podobu poměrně razantních škrtů.

Jak na věc nahlíží, Pecková na čertovské výpravě do Prahy vysvětlila novinářům s odkazem na slova ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO). „Nechá lidem dva tisíce, pět set korun v kapse, ale nepoteče pitná voda, protože nebude na opravy vodovodů,“ durdí se hejtmanka, jež může nabídnout také zkušenost starostky Mnichovic. I města a obce podle ní budou mít obrovské finanční problémy, což potvrdil rovněž hejtman Netolický.

Jak ministryně Schillerová, tak předseda vlády Andrej Babiš (ANO) však odkazují na kompenzace ze státního rozpočtu, jež ztráty spojené s takzvaným daňovým balíčkem mají samosprávám nahrazovat. Protestující politici však namítají, že propad příjmů z daňových výnosů plně nepokryjí.