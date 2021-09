Hejtmanka chystá výjezdy do regionů. V kalendáři už má devět termínů

Tři výjezdy do konce listopadu a následně šest dalších od ledna do června. Po uvolnění covidových omezení obnoví představitelé kraje tradici cest vrcholných politiků do středočeských regionů – se setkáními s místními politiky, lokálními firmami, samosprávami i občany. Vyjet do regionů se chystají hejtmanka Petra Pecková (STAN) i členové rady kraje, kteří mohou vyrazit jako její doprovod.

Petra Pecková (STAN), hejtmanka Středočeského kraje. | Foto: Deník/Milan Holakovský

Podle předpokladů se v rámci programu těchto návštěv uskuteční společenské setkání na radnici. Následovat by měla setkání se zástupci místních firem i příspěvkových organizací, které v dané oblasti kraj zřizuje (bývají to zejména střední školy a muzea či galerie), ale také další debaty: jak se zástupci místních samospráv, tedy starosty obcí z okolí, tak především s občany. Setkáním se zájemci z řad veřejnosti má být vždy večer završen celodenní program výjezdu do regionu. Prozatím se počítá s tím, že program „návštěv u vás“ začne 12. října v Hořovicích. Ještě v letošním roce jsou předběžně plánovány výjezdy do Dobříše (26. října) a Rakovníka (30. listopadu). V prvním pololetí příštího roku by pak měly přijít na řadu Beroun (25. ledna), Kladno (22. února), Poděbrady (29. března), Kolín (26. dubna), Čáslav (24. května) a Kutná Hora (28. června). Víkend nabídne pozdní sběr vína i tanečnic nebo sladké přepadení vlaku Přečíst článek › Reakcí na zveřejněný harmonogram už se na sociálních sítích stalo volání po větší pozornosti, kterou by hejtmanství věnovalo severním oblastem kraje; například Mělnicku. Alespoň se na facebooku ozval Martin Semelka právě z Mělníka. „Na severu jsem teď byla neustále. Třeba v Mnichově Hradišti již čtyřikrát,“ reagovala Pecková odkazem na návštěvy na Mladoboleslavsku. Mělnicko má prý ráda ze soukromých návštěv – a vynasnaží se prý brzy přijet i oficiálně; jako hejtmanka. A že v seznamu chybí Příbram? Tak poslouchejte, nahlíží Pecková do svého kalendáře: 1. 10. 150. výročí založeni příbramského gymnázia, 8. 10. setkání s řediteli příbramských škol, 12. 10. Dvořákův festival v Příbrami…



e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi. Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátníe-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu