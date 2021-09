V Mnichovicích, kde je místostarostkou, vítala prvňáky a druháky společně se starostkou Margitou Valentovou (Mnichovice – město Na Vaší Straně) a ředitelkou školy Marcelou Erbekovou – jak připomněla pro změnu na facebooku.

Na obou sociálních sítích připojila i fotografie, z nichž jedna nezůstala bez ohlasu. Je na ní právě Pecková rozdávající igelitky s nápisem „Vítej prvňáčku“. To facebookové uživatelce Jitce Oltové Kroupové nestačí. „Proč není za slovem vítej čárka,“ podivuje se hned se třemi otazníky. Jinde v internetovém prostředí Deník v této souvislosti zachytil poučení o správním psaní oslovení, ba dokonce i o jednočlenné větě vokativní – a také údiv nad tím, že se v Mnichovicích rozhodli vychovávat děti právě takovýmito taškami, jestliže svět bojuje s plasty do té míry, že i rajčata obchodníci nyní balí do papírových krabiček a zákaz dostaly také umělohmotné vidličky…

Když se nákupní seznam změní z: “2x prosecco, 6x pivo, grilovací klobásky, dřevěné uhlí” na: “sešit č. 544 3x, č. 424 5x, úhelník, kružítko…” je jasné, že legrace končí. 1. školní den. Mnichovice, Říčany Magic Hill, nová škola Cihelna Roztoky u Prahy. ✌?Ať je funny celý rok. ?? pic.twitter.com/RHcyAspcAl — Petra Pecková (@PPeckova) September 1, 2021

Další facebookové ohlasy jsou ale z jiného soudku. Lajla Hradilová-Kotačková vše shrnula stručně: „Děkujeme za přivítání prvňáků!“ A uživatel Petr Šebek musel mít smutné dětství, jestliže na ně vzpomíná: „To už je dávno, kdy já šel do 1. třídy. Komouši rozdávali tak leda rudé šátky a odznáčky pětiletky.“ Naopak Lucie Hrušková si dodnes pamatuje, jak na ni při nástupu do školy v roce 1980 čekala „půlka lavice“ připravených věcí: první čtení, modelína, vodovky, tužky, pastelky, voskovky a další drobné věci do penálu. „Jen mi nějaký had ukradl ořezávátko,“ vybavuje si tehdejší křivdu.

Sama hejtmanka nový školní rok vítá na twitteru zvesela: „Když se nákupní seznam změní z: „2x prosecco, 6x pivo, grilovací klobásky, dřevěné uhlí“ na: „sešit č. 544 3x, č. 424 5x, úhelník, kružítko…” je jasné, že legrace končí.“ Na facebooku ale nasadila vážnější tón: „Ať je nám spolu dobře celý školní rok,“ vzkázala všem, kteří mají se školou cokoli společného. Prvňákům přeje skvělé kamarády i úžasnou paní učitelku nebo pana učitele, starším žákům by ráda nabídla, aby zažívali úspěch ve škole, do níž budou chodit rádi. Zaměstnanci škol by se podle ní měli spokojeně probouzet s pocitem, že je jejich práce baví a má smysl. A co přeje rodičům? „Aby povinnosti spojené se školou ratolestí zvládali s úsměvem a trpělivě, u úkolů nebyly slzičky – a aby učitelům svých dětí dali důvěru.“