K největším lákadlům patří příležitostné vystavení dopisu, který jeden z útočníků Kubiš odeslal slečně Marii Žilanové dva týdny před akcí, a premiérové představení útoku na Heydrichovo auto ztvárněného ve virtuální realitě. K vidění budou ukázky vojenské techniky, chystají se přednáška, koncert i film. Nahlédnout bude možné také do mimořádně zpřístupněného „dolního zámku“: právě toho, kde Heydrich naposledy přespal jako nezraněný.

V sobotu lze také zabrousit do doby římské, přesněji do prvního až druhého století našeho letopočtu, a to v rámci akce Markomania, Příběh jednoho kmene. Ta se uskuteční na Kolínsku; v místě významné archeologické lokality Pičhora v blízkosti obce Dobřichov (téměř v sousedství Peček). V rámci akce, jejíž historickou věrnost garantuje zapojení Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, návštěvníci uvidí ležení starověkých Germánů, jejich výzbroj, ale poznají i střípky z každodenního života včetně představení módy a šperků zhruba z dob, které jsou spojovány s výskytem prvních germánských kmenů v čele s Markomany a jejich králem Marobudem. V rámci programu rozvrženého od 10. do 18. hodiny nebudou chybět přednáška o významu Dobřichova pro Marobudovu říši, ale ani bitva barbarských kmenů – inscenovaný zápas o následnictví.

Festival muzejních nocí

V sobotu se lze ve středních Čechách vypravit třeba také na akci v rámci Festivalu muzejních nocí, jehož 18. ročník trvá až do 11. června (s dalšími ohlasy ještě 17. června, a dokonce i 17. září). Na 28. května jsou ohlášeny akce v Panenských Břežanech (večerní program Den Jana Kubiše), Památníku Lidice, Hornickém muzeu Příbram (i s připomínkou březohorské důlní katastrofy) a v Kolíně.

Na neděli chystají městské slavnosti ve Velvarech na Kladensku: připomenou si 540 let od povýšení na královské město Vladislavem II. Jagellonským z 29. května 1482. Chystají se průvody, ceremoniály, hostina, vystoupení taneční i kejklířská, chybět nemohou rytířské turnaje a představení zbraní – ale k vidění bude i písařská dílna; nahlédnout lze do městského vězení i do tajů středověké kuchyně. A pro někoho se stane lahůdkou výstava Erby a znaky Království Českého.

Linda Dlouhá ze Středočeské centrály cestovního ruchu přidává ještě pozvánku ke slapské přehradě, na Májovou balonovou fiestu v okolí Chotilska na Příbramsku. Mezinárodní setkání přátel balonového létání se koná již od čtvrtka – a potrvá až do neděle. „Za příznivého počasí se tam budou vznášet horkovzdušné balony. Do soutěže se přihlásilo několik posádek. Uskuteční se ranní a večerní létání,“ připomněla Dlouhá. Příznivcům balonů lze také doporučit návštěvu Chotilského muzea, které představuje oblast středního Povltaví – a právě historii horkovzdušných balonů. Od sobotního odpoledne je zde navíc přístupná výstava Když byl rybář ještě kluk, představující vývoj rybářského náčiní a sportu mezi roky 1880 a 1990.