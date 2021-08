Historie nejrůznějších příchutí, kultura, víno i sport. Co si vyberete?

Kam se vydat o víkendu? Za veterány do Kutné Hory, starší historií do Kolína, vínem do Mělníka, zážitkovým pobytem do Příbrami i hudbou do Dobříše, doporučuje Středočeská centrála cestovního ruchu.

Přejímka historických vozů k závodu 1000 mil československých 11. srpna 2021 v Opletalově ulici před budovou Autoklubu České republiky. | Foto: Deník/Radek Cihla

Hudební festival na zámku v Dobříši láká posluchače už od úterka – a potrvá do sobotního vyvrcholení v podobě hned čtyř programů; dojde i na představení historických houslí s možností obdivovat slavné italské, francouzské, německé a české nástroje od 17. století do současnosti; nejen zrakem, ale i sluchem. „Velkým lákadlem je koncertní a divadelní představení Na Vivaldiho,“ upozornila Linda Dlouhá z krajské turistické centrály na páteční vystoupení, které je originálním autorským projektem houslisty Jaroslava Svěceného (jenž se také představí v roli Antonia Vivaldiho) a herečky Zdeňky Žádníkové Volencové. A byť Svěcený připomíná, že interpretace Vivaldiho hudby je propojena s moderní a vtipnou dramatickou formou, zdůrazňuje: všechna fakta, která zazní, jsou pravdivá. Dokonce celou noc mohou na radarové louce hvězdárny v Ondřejově na Praze-východ strávit zájemci o pozorování Perseid, jež jsou nejznámějším meteorickým rojem. Připraven je také odborný výklad. Na radarové louce astronomové nabízejí i možnost přespání pod širým nebem. Perseidy: Blíží se jejich maximum. Podmínky pro pozorování jsou ideální Přečíst článek › Ze zcela jiného soudku bude program připravený od pátku do soboty v Příbrami, byť lze říci, že vlastně se také jedná o noční vzhlížení k nebi. Zážitkové pobyty na Svaté Hoře nabízejí další termín pro strávení chvil, které jsou mimo jiné spojeny s noční prohlídkou ambitu, krápníkové kaple a dalších prostor poutního místa, večeří s živou hudbou v barokní jídelně i přespáním v místě plném zázraků. Na Svaté Hoře zároveň v sobotu a v neděli vrcholí poutní slavnost – titulární slavnost baziliky. „Pro zájemce je navíc připravena prohlídka hodinové věže či tradiční nedělní varhanní půlhodinka,“ upozornila Dlouhá, že program nezahrnuje pouze bohoslužby. Vypravit se za čistě světskými radovánkami lze v sobotu do Mělníka, kde se uskuteční Mělnický košt neboli svatovavřinecké slavnosti mělnických vín a gastronomie. Jde o tradiční setkání se sklenkou vína, které místní vinaři využijí k představení svých novinek z vydařeného ročníku 2020. Doprovodný program letos nabídne komornější hudební vystoupení, než bývalo zvykem, a to s ohledem na opatření proti šíření koronaviru. Chybět však nebude zahajovací paráda se slavnostním výstřelem v podání Rytířů mělnických, po němž má následovat krátká scénka. Zájemci o dění v minulých stoletích jsou zváni do Kolína, konkrétně na Kmochův ostrov na Labi, kde se v sobotu uskuteční 9. ročník historických slavností – s výletem časem do doby Karla IV. A chybět nebude nic z toho, co dělá z historických slavností to správní povyražení: kostýmy, turnaje, souboje, hudba, tance, zbraně, řemesla, sokolník nebo kat. Setkání s císařem a králem, svého jména čtvrtým, se pak rozumí jako samozřejmost. Ohlédnutí do podstatně mladší historie chystají na sobotu a neděli sousedé v Kutné Hoře, kteří připravili Veteran Rallye Kutná Hora. Jde o soutěžní jízdu vozidel vyrobených nejpozději do roku 1940 na Kaňk, obohacenou o kulturní program na Palackého náměstí a spanilou jízdu za zámek Kačina. Na Veteran Rallye se do Kutné Hory chystají desítky automobilových krasavců Přečíst článek › Prestižní závod navazuje na dlouholetou tradici pořádání veteránských závodů ve městě. Na svém webu ještě krajská turistická centrála milovníky po desítky let leštěného plechu upozorňuje na sobotní akci v Dobřichovicích na Praze-západ. Tam se uskuteční tradiční výstava Veteráni pod zámkem. Rovněž prostřednictvím svých webových stránek Středočeská centrála cestovního ruchu ještě doporučuje zavítat do Karlštejna, odkud v sobotu startuje již šestý závod sezony Běhej lesy 2021. A nabídka je vcelku lákavá: „Účastníky zavede mimo jiné do běžně nepřístupného vápencového lomu Velká Amerika. Běžci si užijí impozantní výhled na královský hrad Karlštejn a chybět nebude doprovodný program.“

