Pracuje v místech, kde vysílající stát nemá dostačující zastoupení kariérními diplomaty – a zpravidla i z vlastních prostředků platí fungování konzulátu. Je tedy třeba, aby šlo rovněž o člověka movitého. A samozřejmostí jsou také zkušenosti s fungováním místní administrativy i orientace v hospodářské a kulturní sféře.

Právě s takovými lidmi v pátek 21. června hovořila středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Setkala se s honorárními konzuly z celého světa, kteří nyní mají společnou schůzku v České republice – a součástí jejich programu byla i návštěva Středočeského kraje. Konkrétně se skupinou, která si vybrala program zaměřený na zdravotnictví, zavítala do Slaného. Do sídla firmy Linet vyrábějící nemocniční a ošetřovatelská lůžka, jež jsou vyvážena do celého světa.

„Příběh pana Frolíka může být vzorem pro nově vznikající firmy. Jsou velmi úspěšní, a to i na mezinárodní scéně,“ zdůraznila hejtmanka, že chce hostům ukázat skutečně to nejlepší. A v té souvislosti připomněla své přání: aby se Středočeský kraj chlubil nejen krásnou přírodou a množstvím památek, ale také se stal výkladní skříní technického rozvoje, inovací a zavádění „chytrých řešení“ s využíváním nových technologií ve městech i obcích. A to, prosím, je řeč o „výkladní skříni“ nejen v celorepublikovém, ale i v evropském měřítku.

Honorární konzulové a jejich doprovod se pátek rozjeli i do dalších koutů středních Čech. Krajský úřad informoval, že navštívili mimo jiné Škodu Auto v Mladé Boleslavi, Aero Vodochody či dobrovický cukrovar.