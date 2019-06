Střední Čechy /FOTOGALERIE/ – Přečkat úmornost tropických veder mohou pomoci rozmanité „vychytávky“. Že k nim patří i zelené střechy, ukázala zmínka v rámci programu nedávné konference Zásobování pitnou vodou v kontextu (nejen) klimatických změn připravené Středočeským inovačním centrem. Zelené střechy jsou estetické, ale i užitečné.

Je to tak, potvrdila Deníku starostka Mnichovic Petra Pecková (Mnichovice – město NVS). Ta se nyní v rámci příprav na výstavbu školní jídelny chystá zjišťovat, zda by se na vytvoření zelené střechy dala získat nějaká dotace (a jaké jsou kolem toho „vychytávky“). „Šli bychom ale do toho i bez dotace; dělali bychom to i za své peníze,“ řekla Deníku. Dosavadní zkušenosti jsou prý jednoznačné: je to krok správným směrem.