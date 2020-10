Krajský úřad prostřednictvím svého portálu krizového řízení upozorňuje na vlastní bezplatnou informační linku, která na čísle 800 710 710 funguje v pracovních dnech a v běžné pracovní době – tedy od pondělí do pátku v době mezi osmou a šestnáctou hodinou. Informovat se zde lze především o opatřeních vydaných v souvislosti s onemocněním covid-19 ve Středočeském kraji.

Vlastní bezplatnou infolinku, která je k dispozici nonstop, provozuje Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, a to na telefonním čísle 800 888 155. V tomto případě jde o všeobecné call centrum fungující pro konzultace ke zdravotnímu stavu trvale – nyní je však lze využít i k získání informací o koronaviru.

Středočeská hygienická stanice má vlastní informační linku ke koronaviru na telefonním čísle 314 000 405. V provozu je v pracovních dnech od osmé do osmnácté hodiny, o víkendech pak od devíti do šestnácti. Hygienici upozorňují, že se jedná o infolinku – nelze tedy na ní řešit třeba výsledky vyšetření. Hygienická stanice hlavního města Prahy má informační linku ke koronaviru na čísle 227 272 065. V pracovních dnech funguje rovněž od osmi do osmnácti, v ostatních dnech od devíti do 16.30.

Provozovatelé upozorňují, aby zájemci o informace pouze telefonovali; na posílání SMS nejsou linky připraveny.