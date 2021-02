Dlouhodobě se však netají přesvědčením, že omezení, kvůli jejichž platnosti vláda požadovala souhlas s jeho pokračováním, k potlačení koronaviru nestačí.

„Pandemii nevyřeší jen další utahování šroubů. Pojďme jednat o pandemickém zákoně, odškodňovacím zákoně, o očkování, o návratu dětí do škol,“ zopakoval i v pátek. S tím že chybu vidí na straně vlády.

A v den, kdy se horečně řeší, co bude po nedělním ukončení dosavadní platnosti nouzového stavu a podle jakých pravidel vlastně bude fungovat celá republika a jejích 14 krajů, zopakoval na twitteru svou výzvu směřovanou k vládě: „Pojďme jednat o pandemickém zákoně, odškodňovacím zákonu, o očkování…“

Kupky, který je v centru dění nejen jako poslanec a místopředseda strany, ale také jako starosta obce Líbeznice a statutární náměstek hejtmanky Středočeského kraje, se Deník zeptal:

Dá se už v pátek odhadnout či přepokládat, co bude v pondělí ve středních Čechách otevřeno, povoleno a co bude fungovat jinak než dosud? Chystá kraj nějaká vlastní nařízení?

Odeslali jsme na ministerstvo zdravotnictví žádost o informace, co bude fungovat z hlediska zákona o ochraně veřejného zdraví; to nutně potřebujeme vědět pro další rozhodování. Ještě dnes se sejde krizový štáb kraje, abychom dokázali spolu s těmito základními informacemi o opatření ministerstva zdravotnictví nastavit to, co by se mělo odehrát ve středních Čechách. Nepochybně budeme úzce spolupracovat s krajskou hygienou.

Můžete uvést něco konkrétnějšího?

Abychom se nedostali do stavu epidemiologického ohrožení, určitě budeme v průběhu dneška i dalších dnů jednat o tom, jak nastavit režim, který by omezil nesmyslná opatření, ale dokázal zajistit bezpečný průběh epidemie v následujících dnech.

Dá se očekávat, že během víkendu by Středočeský kraj mohl přijímat nějaká vlastní pravidla, vydávat nařízení?

Je asi předčasné to teď zmiňovat; to bych předbíhal. My přesevším čekáme na informace od ministerstva zdravotnictví. Proto se také bude scházet krajský krizový štáb.

Přesto se zeptám: ve chvíli, kdy Poslanecká sněmovna hlasovala a výsledek se podle ohlasů z jednotlivých klubů dal předvídat, měl jste už v hlavě nějaká konkrétní opatření, která třeba vy osobně budete navrhovat v rámci Středočeského kraje?

Už během čtvrtka jsme shrnuli základní body: co je možné udělat i na základě stanovisek soudu, z hlediska zákona o ochraně veřejného zdraví, kdy hygiena může rozhodovat o režimu v obchodech, v restauracích, na sportovištích i o jednotlivých akcích. Případnému krajem vyhlášenému stavu nebezpečí by pak odpovídaly další možnosti nařízení. Jsme přesvědčeni, že kraj může využít pomoci armády a vyžádat si ji právě na základě těchto dalších ustanovení krizového zákona. Samozřejmě v rámci jednání krizového štábu podnikneme potřebné kroky, aby se situace nezhoršovala – a zároveň aby lidé nebyli zatíženi nesmyslnými opatřeními, která už velká část veřejnosti ani není s to dodržovat.

Jak se Středočeši v neděli dozvědí, co bude v pondělí pravda?

V tomto směru bude důležité i to, co přinesou média. Že vláda nebyla s to najít řeč ani s hejtmany, ani s opozicí, shodnout se na tom, jak upravit podmínky, aby to nebylo jen pořád dokola prodlužování nouzového stavu, to v tenhle okamžik není vina nebo problém krajů ani opozice.