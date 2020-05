Jak se doma mírně protáhnout, radí seniorům instruktor policie

/VIDEO/ Pustit se do dřepů s oporou židle, to budiž - napadlo by vás ale dělat kliky vestoje s opřením o zeď nebo o dveře a k tomu správně dýchat? Je to super nápad, který může pomoci udržet se v kondici - a skvěle poslouží nejen seniorům, pro něž že určen především.

Cvičení pro seniory s policejním instruktorem Miloslavem Čechem. | Foto: Policie ČR