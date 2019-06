Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) v úterý připomněla, že tím vyhověl jejímu přání. „Během svých úředních dnů v regionech jsem se mnohokrát setkala se stížnostmi obyvatel našeho kraje na těžkopádnost komunikace s úřady a úředníky. Z jejich podnětů bylo patrné, že by pro ně bylo snazší, aby se mohli obrátit na někoho, kdo by jim komunikaci s úřadem a řešení jejich problému usnadnil,“ vysvětlila.

Na ombudsmana se lidé mohou obrátit s podněty či stížnostmi týkajícími se činnosti kraje (jeho prostřednictvím také občané mohou oslovit středočeské radní), příspěvkových organizací kraje nebo krajského úřadu. Brzy by měly být stanoveny jeho „úřední hodiny“; zatím lze krajského ombudsmana kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy svadlena@kr-s.cz. Po výběrovém řízení se jím totiž stal někdejší místostarosta Benešova Jiří Švadlena (ANO). „Budu mít vždy dveře otevřené – a bude-li to v mých silách, rád pomohu,“ slibuje s dodatkem, že mnohdy stačí jen naslouchat – a informaci předat na správné místo.

Nový post však odmítá opozice – s argumentem, že výdaje na činnost ombudsmana by měly být přesměrovány na potřebnější projekty ve zdravotnictví a školství. „V rámci odboru kontroly krajského úřadu působí oddělení stížností,“ upozornil za klub zastupitelů ODS Martin Kupka. Právě tam občané podle jeho slov mají mít možnost dovolat se zastání. Hejtmanka Jermanová však vrtí hlavou na znamení nesouhlasu. „Oddělení stížností má úzce vymezené okruhy činností, které – na rozdíl od ombudsmana – neumožňují každodenní blízký kontakt s občany,“ upozornila. Připomněla, že ombudsman je jakýsi mediátor mezi veřejností a úřadem, ale i mezi stěžovatelem a subjektem, na nějž byl podán podnět. „Navíc řešení věcí prostřednictvím oddělení stížností neumožňuje stěžovateli využít anonymity, kterou někteří stěžovatelé mohou při řešení svého podnětu preferovat,“ připomněla. Trvá na tom, že právě člověk v nové funkci může úřad víc otevřít veřejnosti.

I opozice se nicméně chce na ombudsmana obrátit. „První stížnost pravděpodobně podám já osobně – na nečinnost krajské koalice v oblasti školství,“ plánuje Jak Skopeček (ODS). Jako bývalý radní pro oblast školství se ohrazuje proti tomu, jak v kraji postupují přípravy optimalizace středního školství. Či prý spíše nepostupují. Zrovna v souvislosti s chystanou „reformou“ středního školství v kraji ostatně může středočeský ombudsman očekávat podnětů plnou nůši. Bude s tím totiž spjata i reorganizace včetně slučování škol. A jejich „rušení“, to je horké téma: že jde o nezbytné kroky, prakticky nikdo nezpochybňuje – avšak pouze do chvíle, než se tyto plány dotknou jeho města či obce nebo studentů a učňů z jeho okolí…

Nejnověji přicházejí s příspěvkem do debaty komunisté. Ti sice nejsou přímo součástí koalice ANO a ČSSD vládnoucí kraji, ale podporují ji. A podporují i nápad s ombudsmanem, jenž podle slov předsedy zastupitelského klubu KSČM Zdeňka Štefka může občanům pomoci řešit „problémy, na které v právní džungli a v nejisté době nebudou mít vlastní síly“. „Jako komunisté vnímáme potřebu systémového řešení právní pomoci občanům dlouhodobě. Situace gradovala minulý rok, kdy krajské zastupitelstvo poskytlo finance na právní pomoc obětem H-Systemu sdruženým ve Stavebním bytovém družstvu Svatopluk. Na obdobnou pomoc lidem z bytů OKD na Kladně, kterou jsme navrhovali, se však již podpora nenašla,“ posteskl si. „Také tisíce dalších spoluobčanů zůstávají bez pomoci; jsou pouhými oběťmi nejen řady privatizačních kauz a zlodějin, ale i různých šmejdů – či pouhých složitých úředních postupů nebo špatných rozhodnutí. Aktuálně jsou bez větší podpory třeba nájemníci bytů v Milovicích, které chce vlastník – město Čelákovice – prodat, což by mohlo přinést sociální otřesy v regionu,“ nabídl konkrétní téma.

„Zřízení ombudsmana rozhodně podporujeme – na rozdíl od kritizující opozice, která zřejmě zastupuje ty, co mají rodinné právníky,“ rýpl si Štefek do politických protivníků. Nepochybuje současně, že ombudsman bude mít práce víc než dost – byť připouští námitku oponentů, že řada podnětů bude mimo kompetenci kraje. „Ombudsman by ale měl minimálně poradit, na koho se obrátit – a spolupracovat i s „oficiálním“ úřadem ombudsmana a dalšími orgány a institucemi,“ upozornil.