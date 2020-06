Závěrečný účet Středočeského kraje za rok 2019 a účetní závěrka za loňský rok, ale i nákupy ochranných pomůcek a služeb v rámci boje proti šíření koronaviru, za něž krajští radní v uplynulých měsících utratili bezmála sto milionů korun. To patří k významným bodům navrhovaného programu jednání středočeských zastupitelů, které je svoláno na pondělí. Jednat se však má třeba i o rozdělování peněz z dotací – v tomto případě jde o pestré spektrum rozmanitých podpor – a také o přijetí úvěru na financování bezúročných půjček pro živnostníky.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Jednání, které má v budově krajského úřadu ve Zborovské ulici na pražském Smíchově začít od 10 hodin, je veřejné; přijít se podívat tedy může kterýkoli zájemce. Musí nicméně počítat s bezpečnostními opatřeními u vstupu do budovy, a to včetně měření tělesné teploty. Sledovat dění je však možné i na dálku, a to díky videopřenosu na webu krajského úřadu kr-stredocesky.cz; tam by následně měl být k dispozici rovněž záznam.