Na to, aby všechny chybějící peníze doplatil sám, kraj podle Boreckého nemá prostředky. Prostřednictvím zdražení jízdného se na tom mají podílet i občané. Námitka, že rodinné rozpočty jsou také napjaté a válcované zdražováním, je sice logická – nicméně když ji Deník přednesl, Borecký nabídl propočty, že i tak vyjde veřejné doprava podstatně levněji než auto, ve kterém sedí pouze řidič. S tím, že to probíral s manželkou, svým prvním velkým kritikem, a vyčíslil, že auto by se nevyplatilo ani v případě, že by z Úval, kde bydlí, jezdila jen do nejbližšího cípu metropole – na tři kilometry vzdálené Sídliště Rohožník – tam zaparkovala a dál už pokračovala pražskou MHD. Veřejnou dopravou však prý jeho žena jezdí do práce už teď: vyzkoušela si, že je to nejrychlejší.

Dosavadní pásma zřejmě zaniknou

Pro rok 2023 kraj připravuje dvě zásadní změny ve výpočtu jízdného. První se chystá na duben – a o té mají již za dva týdny, v pondělí 28. listopadu, rozhodovat zastupitelé Středočeského kraje. Nelze vyloučit, že návrh během jejich rozpravy ještě dozná změny – ne všichni zastupitelé zřejmě zdražení autobusů a vlaků podporují – nicméně podle návrhu předkládaného vedením kraje po projednání výborem zastupitelstva pro dopravu a radou kraje by se mělo jednat o zachování nynějšího modelu výpočtu cen s 13 pásmy systému PID s tím, že se bude zdražovat taxa za pásmo a měnit doba platnosti jednorázových jízdenek. Nejlevnější z nich, s čtvrthodinovou platností v autobusech i vlacích, bude v případě souhlasu zastupitelů stát 20 Kč. Půlhodinová pak přijde na 30 Kč, hodina jízdy by měla stát 40 Kč…

Zdroj: Deník/Milan Holakovský

Navýšení cen předplacených kuponů by mělo být méně výrazné: zhruba o pět procent. Už proto, že zatímco dnes (a to je velký rozdíl vůči Praze) podíl jednorázových jízdenek ku předplaceným kuponům dosahuje v procentech 80:20 – přičemž cílem je tento poměr obrátit. Současně Borecký ohlašuje plán na „zastropování“ cen na úrovni sedmi tarifních pádem. Nejdražší předplatní jízdenka s roční platností v ceně 19,5 tisíce korun by tak platila pro celý kraj ve všech 13 pásmech. Dnes je teoreticky možné zakoupit roční předplatní jízdenku pro všech 13 pásem za 34 163 korun. Zájem není: neprodala se ani jediná. Pro 12 pásem (31 563 Kč) ano, ale bylo jich jen několik.

Druhá změna by měla přijít od září příštího roku – a ta bude zásadnější. Počítá se s tarifní reformou a přechodem na plně časové jízdné. Pásma by byla zcela zrušena (samozřejmě s určitým přechodným obdobím, aby cestující mohli nadále využívat dříve zakoupené předplatní kupony) a Středočeský kraj by se zřejmě po vzoru Prahy stal jediným pásmem. Cena jednorázové jízdenky by se určovala podle času, předplacené kupony by měly cenu jednotnou bez ohledu na to, zda cestující obvykle jezdí do práce jen pár kilometrů, anebo cestuje přes půl kraje. Cena bude předmětem debat: podle slov Boreckého by 3,5 tisíce korun (roční předplatné pro jedno pásmo činí 3563 Kč) bylo příliš málo, 10 tisíc zase moc – to by byla částka pro lidi nepřijatelná a zvláště obyvatele z okolí Prahy by od využívání veřejné dopravy odrazovala.

„Bude to něco mezi,“ řekl radní. Přičemž ani moc nezastírá, že se bude hledat nejvyšší možná částka, která bude ještě přijatelná natolik, aby se lidé moc nebouřili. Uvažuje se také o nějaké formě předplatného pro lidi, kteří část pracovní doby tráví doma na home office; třeba i dva dny z pětidenního pracovního týdne. Mohlo by mít třeba podobu balíčku 100 předplacených dnů, ze kterého by si držitel vždy elektronicky aktivoval datum, kdy potřebuje cestovat.

V metropoli se čeká, kdo bude u vesla

Na otázku Deníku, zda navrhované změny Středočeši konzultovali s partnery v Praze, tým IDSK odpověděl, že na odborné úrovni se jedná: tedy oni s zástupci pražské organizace ROPID. Pokud jde o debaty s politiky, ty se zatím nekonaly. V hlavním městě se stále melou povolební vyjednávání, u nichž těžko předpokládat, jak dopadnou. A není sporu o tom, že chystané zásadní změny ceníků jsou politickým rozhodnutím. Proto jsou zatím ve hře jen změny týkající se středních Čech – byť cílem pro budoucnost je nabídnout cestujícím i společný tarif s Prahou.Zdražování Borecký označil jako „politickou sebevraždu“. „Ale úlohou nás politiků je dělat i tato nepopulární a nemilá opatření,“ konstatoval. S tím, že peněz je třeba více – jinak „narazíme do zdi“ – ale krajský rozpočet víc dát nemůže. Lidé si prý musí zvyknout, že tom nebudou tak dobře, jako bývali zvyklí. „Žili jsme si nad poměry – a teď přišel hospodský a chce platit,“ vysvětlil, co se podle něj děje.