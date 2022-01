Přestože byla nemocná a většinu dne prospala, pravidelně připravovala materiály svým žákům, aby její nepřítomnost pocítili co možná nejméně.

Jen co však přišla na začátku ledna do školy, opět ulehla. Tentokrát si uhnala zánět močového měchýře. „Člověk dlouho drží, ale pak to na něj padne. Mám pocit, že se neustále jen přizpůsobuji změnám. Energie došla, už není z čeho brát. Bojím se, že se začneme hroutit, ten tlak nejde už dlouho vydržet,“ varuje učitelka.

Aktuálně do školy chodí. Kdy viděla celou třídu pohromadě, to už si nepamatuje. „Tu jsou dvě děti v karanténě, tu se někomu potvrdí covid, některé karantény dobíhaly ještě podle starých pravidel, teď mi odešlo pár dětí do karantény podle nových pravidel…“

Školka, kterou navštěvuje její nejmladší syn, je kvůli nemocným učitelkám dokonce zavřená. „Přestože bych mohla jít na ošetřovačku, žákům to nemohu udělat. Čtyřletého syna si tak budeme střídat s manželem v práci. Oba jsme učitelé, uzavíráme známky, takže nemáme na vybranou.“

Covid-19 trápí i syny Petry Petrusové z Prahy 8. „Zalehli oba. U prvního syna chodí do školy všichni, kteří nemusí být v karanténě. Protože je ve škole více než polovina dětí, tak není on-line výuka. Tím pádem ale nemáme úkoly, musíme si je shánět sami. U druhého syna je to lepší, v lednu jsme ho dali na jinou školu, kde všechno řeší přes výukový program Bakaláři, takže díky bohu informace, co se má naučit, máme,“ popisuje rozdíly ze dvou základních škol Petrusová.

Pozitivních testů přibývá

Náročné dny zažívá i Renata Dvořáčková, zástupkyně Českoslovanské akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše v Praze 2.

„Zvládat vše ve škole je velmi náročné. Antigenní testování studentů se sice omezilo pouze na pondělí, ale školám tím práce a starosti rozhodně neubyly. Každý den nám spousta studentů hlásí výsledky pozitivních PCR testů, které absolvovali z důvodu zdravotních problémů, kontaktů s pozitivní osobou mimo školu, z důvodu plánované návštěvy restaurace, sportovního utkání nebo kulturní akce. Práce mi tedy rozhodně neubylo, spíš naopak. Navíc se covid-19 šíří mezi studenty velmi rychle, takže z jednoho pozitivního v pondělí je koncem týdne pozitivních třeba osm,“ popsala Pražskému deníku zástupkyně.

Na začátku týdne byla poslána po testování do karantény celá třída na středním odborném učilišti gastronomie. „Předpokládám, že v příštích dnech ji budou následovat další třídy a skupiny odborného výcviku,“ sdělila ředitelka školy Kateřina Mrvová.

Pozitivních testů rychle přibývá i na Střední odborné škole Jarov v Praze 9. „Zatímco minulý čtvrtek jich bylo pouze pět, v pondělí už 27. A to jsou pouze výsledky testů ve škole. Mimo toho často přicházejí informace od žáků a jejich rodičů, kteří šli přímo na některé testovací místo. V tuto chvíli máme v karanténě 69 žáků z důvodu pozitivních výsledků jejich PCR testů. Zasahuje nám to celkem 16 tříd nebo skupin na odborném výcviku,“ prozradil ředitel školy Miloslav Janeček, který Pražskému deníku sdělil, že by škole pomohlo, kdyby měl oprávnění, například se souhlasem hygieny, přejít na on-line výuku.

„Za současného stavu bych silně zvažoval na omezenou dobu jednoho či dvou týdnů nechat žáky z teoretického vyučování doma. Tím, že by se učili z domova, nemohli by si případnou nákazu tak rychle předávat, a nám by to tak možná pomohlo udržet v chodu praktickou výuku,“ dodal Janeček.