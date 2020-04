Kam patří alkohol? Za volant, nebo na volant?

Bez vážných přehmatů se ve středních Čechách prozatím obešlo opětovné otevření řady provozoven, jež od pondělka opět mohly začít fungovat po delší pauze, vynucené opatřeními proti šíření nového typu koronaviru. Deníku to ve středu 29. dubna řekla Dana Šalamunová ze středočeské hygienické stanice. „Lidé se ptají, jak co udělat, aby to bylo správně - nemám ale signál o nějakém problému nebo o stížnosti, konstatovala.

Ilustrační foto. | Foto: Tomáš Hájek