/VIDEO, FOTOGALERIE/ Jak nečekaně se ve službách středočeského hejtmanství před rokem objevila, tak náhle se po osmi měsících opět ztratila z očí. Mluvčí kraje Barboru Tlučohořovou nebylo od léta nikde vidět. Avšak ani slyšet: zčistajasna opustila i mikrofon Radia Kiss, kde nadále působila jako moderátorka ranního vysílání.

Mluvčí kraje Barbora Tlučohořová v Radiu Kiss. | Foto: Screenshot: www.facebook.com

Po bezmála čtyřměsíční pauze se do studia vrátila – nezvykle s šátkem na hlavě, jak mohou zájemci vidět na videu čerstvě nabízeném facebookovým profilem rádia i jejím vlastním – aby se posluchačům svěřila, co se přihodilo. „Něco navíc ve mně bylo, ale nebylo to miminko,“ konstatovala.