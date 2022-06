Policie hlídá kamiony na dálnicích. Používá dalekohled i dron

Po velkém pochybení, jehož pachatel možná ani nevnímal, že by šlo o nějaký vážný problém, může následovat citelný trest. Upozornili na to policisté, když ve středu na dálnici D8 u Klíčan informovali zástupce médií o rozsáhlé celorepublikové akci zaměřené na kontrolu nákladních aut a jejich řidičů. Ta trvá od pondělí do pátku – a hlídky působící na vybraných místech vhodných k provedení kontrol zaměřují svoji pozornost především na dálnice, po nichž proudí většina kamionové dopravy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vlastimil Leška