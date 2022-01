#výročí

9.1.1890 narozen Karel Čapek



Jeho dětství, mládí, lásky, přátelství a umělecké pokusy, prvních 28 let jeho života až po konec první světové války, mapuje nová část stálé expozice Památníku Karla Čapka ve Staré Huti https://t.co/zXb9GxZmZp pic.twitter.com/3KBxUpRFak — Středočeský kraj (@StredoceskyK) January 9, 2022

Jeho první krůčky i kroky, včetně těch literárních, mapuje nová část stálé expozice v památníku na Příbramsku. Ten se nachází právě v domě nedaleko staré Huti neboli na Strži, kde Čapek s oblibou pobýval během teplejších období v posledních třech letech svého života. S manželkou Olgou Scheinpflugovou tam také ve druhé polovině třicátých let minulého století zvali přední osobnosti své doby.

Nově upravená část expozice, která představuje prvních 28 let autorova života včetně jeho dětství, dospívání, vyspívání, objevování světa literatury a uměleckého zrání, je čerstvě otevřenou novinkou. Modernizované výstavní prostředí, jehož výtvarné řešení vychází z inspirace díly bratra Josefa, představuje vedle žákovských a studijních let Karla Čapka i jeho kontakty mladou generací umělců, které měly významný vliv na jeho další směrování.

Atmosféru této společnosti ostatně umocňuje dojem, kdy k sobě návštěvník může nechat přicházet informace, jako by se ocitl v dobové kavárně. Autor formující své postoje se ostatně právě v takovém prostředí pohyboval i v době první světové války, a to v souvislosti s onemocněním Bechtěrevovou chorobou. Kvůli ztuhlé páteři nemusel narukovat do zákopů a mohl se věnovat novinářské činnosti s působením v několika redakcích deníků a časopisů. Na toto působení pak plynule navazoval ve svém vrcholném období – jak tvorby, tak v rámci intelektuálního působení.