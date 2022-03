Hrad Karlštejn pak návštěvníky osloví zejména ke konci roku. To mají být dokončeny práce na rozsáhlé obnově zahájené předloni v březnu, v jejímž rámci vznikají mimo jiné moderní návštěvnické centrum ve východní části Purkrabství a suterénní expozice, věnovaná vzniku hradu, jeho minulým obnovám, ale také historii karlštejnského vinařství. Pod nádvořím v nově objevených prostorách bude umístěna další expozice věnovaná kamenickým prvkům. Nový bude také multifunkční sál v suterénu Císařského paláce, kde také najde místo nová stálá expozice tesařských prvků. Součástí projektu je rovněž obnova užitkových zahrad na parkánu, kde také bude vybudováno nové sociální zařízení.

Stavebním ruchem ožije v létě i klášter Sázava, kde se od června rozběhne obnova zaměřená především na novorenesanční věž a na gotické sklepení. Na duben proto správa kláštera chystá speciální prohlídky těchto míst před rekonstrukcí; s představením toho, co se v rámci obnov změní.

Sezona ve znamení zábav šlechty

Tradiční projekt Po stopách šlechtických rodů má letos jako hlavní téma šlechtické slavnosti a zábavy. To se také odrazí v programu rovněž tradiční Hradozámecké noci, jež se uskuteční 27. srpna. V rámci programu Roku šlechtických slavností se právě tento den bude na zámku v Mnichově Hradišti konat velká akce Valdštejnská kostýmová slavnost zahrnující dětské odpoledne se sokolnicí, historickým tancem, živou hudbou a hrami; večer se pak návštěvníci mohou těšit na módní přehlídku historických kostýmů, noční prohlídky se scénkami ze života Valdštejnů – a oko potěší i slavnostní nasvícení zámku a barokně laděný ohňostroj.

Březnický zámek zase na 19. října chystá přednášku Slavnosti a zábavy Ferdinanda II. Tyrolského mezi Prahou, Ambrasem a Březnicí. Jihočeský historik Václav Bůžek mimo jiné pohovoří o dramaturgii slavností pořádaných arcivévodou, který byl ve druhé polovině 16. století místodržitelem v českých zemích, a jejich politických symbolech i kulturních vlivech na českou šlechtu.

Dospělí zaplatí víc, mládež méně

Ředitelka Goryczková očekává, že bez nutnosti respektovat covidová opatření (jakými byly v minulých sezonách nucené zavírání památek, omezený počet osob ve skupině či třeba dodržování rozestupů) přilákají letos památkové objekty více návštěvníků. „ Prohlídky doporučujeme rezervovat si předem on-line,“ radí. Připomněla také, že vlivem omezeného návštěvnického provozu během pandemických let a současně v důsledku růstu cen elektřiny, prací na údržbě objektů i jejich zabezpečení se letos zvýší vstupné; až o 30 Kč. Naopak NPÚ zlevňuje vstupenky pro děti a mládež – a nadále platí, že děti do šesti let mají vstup zdarma. Nově se letos mohou bezplatně přijít podívat také uprchlíci z Ukrajiny.