Námitky, které Lesy ČR vznesly v rámci projednávání záměru na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, už neplatí. Všechny své připomínky státní podnik bere zpět. V rámci setkání k zamýšlenému národnímu parku, které hostil středočeský krajský úřad v Praze, to ve čtvrtek 23. února v podvečer zmínil vedoucí oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody Lesů ČR Ondřej Pecháček.

„Důvodem je politická dohoda nad programovým prohlášením vlády,“ vysvětlil, aniž to vyvolalo větší ohlas. Kdo by se ohrazoval nebo podivoval, vlastně nebyl přítomen.

Starostové z obcí na Křivoklátsku namítají, že nemají dost informací, a míní, že v diskusi o všech souvislostech kolem případného vzniku národního parku lze pokračovat až poté, co ministerstvo vypořádá podané námitky - v písemné podobě.

Proti jejich hodnocení se však ohradila hejtmanka Petra Pecková (STAN), jež trvá na tom, že krajské orgány dělají pro informovanost maximum.

O námitkách se mělo debatovat

Právě informace, po nichž starostové hlasitě volají, byly na čtvrteční setkání připraveny – a podle náměstka ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) se chystala i debata se starosty o některých z podaných námitek.

Ministerstvo jich dostalo řadu, asi 140, přičemž čtyři desítky z nich vnímá jako relevantní, míní se o nich dále bavit – a výsledky diskuse zahrnout do vypořádání.

Prezentaci s aktuálními informacemi ministerstva dostali starostové alespoň e-mailem – všem zájemcům je pak k dispozici na webu mzp.cz – a náměstek Hladík představitelům obcí nabízí setkání na jejich domácí půdě. Nevyhoví však přání, které starostové zaslali v dopise, aby tam zajel ve druhé polovině března po písemném vypořádání námitek, uplatněných obcemi a dalšími osobami právnickými i fyzickými.

Do regionu, s plánem objet jednotlivé obce a mluvit tam s lidmi, vyrazí už v pondělí 27. února. Zástupci ministerstva budou tento termín telefonicky sdělovat starostům během pátku 24. února. Jejich telefonní čísla znají, už před čtvrtečním setkáním je obvolávali a přesvědčovali – neúspěšně – aby přijeli do Prahy na krajský úřad.

Hladík věří, že kdo má o setkání a skutečnou debatu opravdový zájem, dokáže si udělat čas i takto narychlo. Deníku náměstek ministra potvrdil, že vyrazit na Křivoklátsko se chystá opravdu hned po víkendu.

„Zajdu na obecní úřad, jestli se chtějí bavit, a nakouknu do hospody,“ plánuje setkání s místními politiky i místními občany. Že by na úřadech narazil na zamčené dveře, se neobává: v pondělí je úřední den. To spíš s hledáním hostince může mít na vsi problém.

Novinky slyšela jediná starostka

Z představitelů samospráv pozvaných na čtvrteční setkání na krajském úřadu dorazila pouze starostka obce Bratronice Miloslava Knížetová (nez.). Vysvětlila, že připomenout pozvání považuje za slušnost, a ocenila, jak do regionu jezdili informovat zástupci kraje – přičemž prý občany nejvíce zajímalo, zda budou nadále smět chodit do lesa na houby.

A vztah obce k národnímu parku? „My od počátku zaujímáme neutrální postoj. Jsme připraveni naslouchat a účastnit se jednání,“ řekla Knížetová.

Výčet těch, kteří přijet odmítli, je podstatně obsáhlejší. Jde o představitele obcí Běleč, Branov, Broumy, Čilá, Horní Bezděkov, Hracholusky, Hřebečníky, Chyňava, Karlova Ves, Kublov, Malé Kyšice, Nižbor, Podmokly, Račice, Roztoky (u Křivoklátu), Skryje, Sýkořice a Zbečno. Skóre účasti a neúčasti tedy bylo 1:18.

Jak je to s plány na zřízení národního parku podle státu?

- národní park by měl mít rozlohu 116 kilometrů čtverečních, tedy asi šestinu plochy nynější chráněné krajinné oblasti

- obce nebudou zkráceny ve svých právech, své zájmy budou moci prosazovat díky zastoupení v radě národního parku (což bude změna proti současnosti, kdy nemohou ovlivnit činnost správy chráněné krajinné oblasti ani hospodaření Lesů ČR a Vojenských lesů a statků ČR)

- klidovými územími mají být nynější národní přírodní rezervace, kde se už dnes smí chodit pouze po značených cestách; o změně může po dohodě s obcemi rozhodnout rada parku

- nynějších 69 kilometrů cyklotras by se mohlo rozšířit o dalších 86 kilometrů – je to ale pouze návrh, záleží na dohodě s obcem

- výkon práva myslivosti přejde na správu parku, naopak kolem rybářských revírů na Berounce se nebude měnit nic

- činnost správy parku má nově vyjít zhruba na 50 milionů korun

- obce mohou počítat s penězi ze Státního fondu životního prostředí a s dalšími dotačními programy

- lánská obora nebude začleněna



Zdroj: František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Petr Hladík, náměstek ministra životního prostředí