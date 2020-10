* Starostové a nezávislí:

- Vít Rakušan (STAN), 42 let

- Petra Pecková (bez PP), 44 let

- Věslav Michalik (STAN), 57 let

- Zdeněk Volf (KDU-ČSL), 39 let

- Ondřej Lochman (STAN), 39 let

- Pavla Štrobachová (bez PP), 60 let

- Daniel Marek (bez PP), 39 let

- Michael Kašpar (bez PP), 37 let

- Petr Borecký (bez PP), 47 let

- Luděk Jeništa (bez PP), 59 let

- Filip Kořínek (bez PP), 46 let

- Karel Marek (KDU-ČSL), 43 let

- Petr Halada (bez PP), 58 let

- Hana Hajná (STAN), 59 let

- Stanislav Boloňský (SNK ED), 72 let

- Pavel Fojtík (bez PP), 45 let

- Milan Vácha (bez PP), 44 let

- Martin Exner (STAN), 56 let

* Občanská demokratická strana:

- Martin Kupka (ODS), 44 let

- Petr Vychodil (ODS), 48 let

- Jarmila Smotlachová (bez PP), 54 let

- Martin Hrabánek (ODS), 47 let

- Karel Bendl (ODS), 49 let

- Tomáš Havlíček (ODS), 40 let

- Pavel Pavlík (ODS), 50 let

- Libor Lesák (ODS), 55 let

- Jiří Havelka (ODS), 45 let

- Luděk Štíbr (ODS), 61 let

- Tomáš Vokurka (ODS), 38 let

- Jakub Rejzek (ODS), 41 let

- Miloslav Šmolík (ODS), 48 let

- Michael Pánek (ODS), 55 let

- Dan Jiránek (ODS), 57 let

- Ilona Chrtová (ODS), 61 let

* ANO 2011:

- Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), 50 let

- Irena Bartoňová Pálková (bez PP), 52 let

- Gabriel Kovács (ANO), 47 let

- Blanka Žánová (bez PP), 55 let

- Martin Draxler (ANO), 53 let

- Robert Bezděk (ANO), 56 let

- František Petrtýl (ANO), 61 let

- Martin Herman (ANO), 50 let

- Jiří Haspeklo (ANO), 62 let

- Vratislav Rubeš (bez PP), 54 let

- Jiřina Michalová (ANO), 68 let

- Jiří Bouška (bez PP), 41 let

- Miroslav Samaš (ANO), 54 let

- Jaroslava Němcová (ANO), 49 let

- Adriena Gabrielová (ANO), 47 let

* Česká pirátská strana:

- Jiří Snížek (Piráti), 31 let

- Jana Skopalíková (Piráti), 27 let

- Simona Luftová (Piráti), 47 let

- Daniel Netušil (Piráti), 28 let

- Tomáš Zmuda (Piráti), 32 let

- Adéla Šípová (bez PP), 40 let

- Lucie Cirkva Chocholová (Piráti), 42 let

- Milan Zelený (Piráti), 22 let

- Petr Tomáš (bez PP), 50 let

- Petr Procházka (Piráti), 39 let

- Jan Lička (Piráti), 39 let

- Antonín Schejbal (Piráti), 24 let

* TOP 09 + Hlas + Zelení:

- Pavel Telička (Hlas), 55 let

- Jan Jakob (TOP 09), 37 let

- Jana Krumpholcová (Zelení), 40 let

- Václav Švenda (TOP 09), 46 let

Zdroj: Český statistický úřad