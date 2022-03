Pražské KACPU čelí v rámci celé republiky největšímu náporu. Aby se zabránilo extrémně dlouhému čekání příchozích, než na ně přijde řada (ale podle informací hasičů rovněž z bezpečnostních důvodů), vyhlásilo v pondělí po poledni „stop stav“: pozastavilo příjem dalších uprchlíků do doby, než se podaří odbavit ty, kteří už na místě čekají. Logicky by se nabízelo opatření v podobě rozšíření kapacity – to však neumožnil nedostatek úředníků oprávněných vyřizovat záležitosti související s pobytem cizinců. Část běženců také hasičské autobusy odvezly do méně vytížených KACPU v jiných krajích.

FOTO: Centrum pro uprchlíky na Vyšehradě vyhlásilo stop stav, chybí mu úředníci

Původně se počítalo s tím, že zavřené dveře zůstanou v pražském asistenčním centru do úterního poledne. Ráno však primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti) oznámil na twitteru, že běžný provoz se podařilo obnovit už čtvrt hodiny před šestou hodinou. Připomněl, že během pondělka – konkrétně do pondělní půlnoci – pomohlo KACPU v Praze 3084 lidem; pro 161 z nich zajišťovalo i ubytování. Do jiných měst na tamní asistenční centra pomoci autobusy během pondělka odvezly z Prahy 392 lidí: 146 od KACPU a o rovnou stovku více z hlavního nádraží. Celkově už centrem v metropoli prošlo 15 tisíc běženců z Ukrajiny. Převažují mezi nimi ženy s dětmi; často i velmi malými.

Naše Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Kongresovém centru Praha na Vyšehradě opět otevřelo vstup do budovy pro nové žadatele dnes v 5:45 hod. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) March 8, 2022

Ve středních Čechách jsou od minulého týdne v provozu asistenční centra po pomoc Ukrajincům v Kutné Hoře a v Mladé Boleslavi, od úterního rána také další v Příbrami. Ukrajince hejtmanka Petra Pecková (STAN) opakovaně upozornila, že k nim nemají problém dojet: cestovat veřejnou dopravou mohou zdarma, když stačí ukázat pas.

Čekají se opatření z centrální úrovně

O situaci kolem přijímání válečných uprchlíků jednají v úterý dopoledne hejtmani s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN). Dohody zřejmě spějí k tomu, že běženci už ve vlacích, které je převážejí od hranic, dostanou nabídku, aby k vyřízení úředních záležitostí vystoupili ve městech, kde asistenční centra zažívají menší nápor. Jejich volba metropolitní oblasti je logická: jednak je hlavní město v cizině nejznámější (a zdá se i nabízet největší možnosti pracovního uplatnění), jednak v Praze a jejím středočeském okolí už v minulosti žilo a pracovalo nejvíce Ukrajinců v rámci republiky. Uprchlíci se tak snaží zamířit do oblastí, kde mají příbuzné či známé. S možností směrovat uprchlické vlaky do oblastí mimo Prahu počítá také ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Zřejmě by také mohlo dojít dohodě o tom, že třídenní lhůta pro registraci cizinců bude prodloužena.