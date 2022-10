Jedná se totiž právě o produkty dovezené z Itálie – tři různé druhy klobás od výrobce Agricola Tre Valli Soc.Coop A.R.L. Konkrétně jde o výrobky s označením Wudy Classico 250 g, Wudy Formggio 150 g a Wudy Grill 250 g, které mají vyznačená data minimální spotřeby od 21. 9. 2022 do 16. 11. 2022, informoval mluvčí veterinární správy Petr Vorlíček.

Klobásy z Itálie mohou obsahovat závadné listerie.Zdroj: Státní veterinární správa ČR

Čeští zákazníci těchto produktů nakoupili více než 55 kg, upozornil. „Pokud výrobek mají doma, neměli by jej konzumovat – a mohou jej vrátit v místě nákupu,“ radí, jak se zachovat. Česká veterinární správa zjistila, že do naší země bylo dovezeno 123,75 kg podezřelých drůbežích klobás. Stáhnout z prodeje se podařilo 68,4 kg. Zbytek už si odnesli zákazníci – přičemž důležité je vědět, že toto zboží se prodávalo výhradně v prodejně v chrášťanské ulici Za Tratí; nikde jinde by u nás být k mání nemělo.

Bakterie, které klobásy mohou obsahovat, způsobují onemocnění zvané listerióza. „Zdravý jedinec se obvykle s nízkými dávkami listerií vypořádá bez problémů. Nebezpečí však mohou tyto bakterie představovat pro osoby s oslabenou imunitou, staré lidi, děti a těhotné ženy,“ informoval Vorlíček. S dodatkem, že dostatečná tepelná úprava potravin bakterie spolehlivě likviduje.