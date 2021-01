„Náš pan hrabě“, jak mu mnozí říkali, se těšil nebývalé popularitě i mezi lidem z podhradí. Třeba v nedalekém Divišově, kde ho mimo jiné oceňovali jako významného podporovatele činnosti sokolů nebo dobrovolných hasičů. Či mezi zaměstnanci hradu a jeho hospodářství, které leckdy dokázal překvapit jak svou starostlivostí a lidským přístupem, tak i mladostí ducha.

Sejde se jen nejužší rodina

Pohřeb, při němž by Zdeňka Sternberga mohli vyprovodit na poslední cestě všichni, kteří by přijít chtěli, však rodina nechystá. Striktní omezení platící v rámci opatření proti šíření koronaviru na to nedovolují ani pomyslet. Podle slov kastelánky hradu Český Šternberk Zuzany Míkové, která se zesnulým majitelem spolupracovala přes 21 let, se poslední rozloučení bude konat na hradě jen v nejužším rodinném kruhu 15 osob. „Bohužel termín nemohu uvést,“ sdělila Deníku.

Její zástupkyně Kristýna Šimonová upřesnila, že místo posledního odpočinku najde Zdeněk Sternberg v rodinné hrobce ve Stupně; vesnici u obce Břasy na Rokycansku. Jde o známou empírovou stavbu s kaplí z počátku 19. století, jež je zpravidla připomínána a vyhledávána jako místo, kde je pohřben obrozenecký politik, přírodovědec aktivní v několika oborech a spoluzakladatel Národního muzea v Praze Kašpar Maria Sternberg.

Zádušní mše v lepších časech

Šimonová Deníku řekla, že na možnost posledního rozloučení se lidé dotazují; často průvodci, kteří na hradě, jehož hvězda nehasne, působili. Předpokládá, že možnost se sejít by měli mít později – zřejmě při příležitosti, kdy bude sloužena zádušní mše. Zatím je však situace kolem vývoje koronavirových omezení nejistá natolik, že nelze nic plánovat. „Pokud bude výhledově uspořádáno něco pro veřejnost, dáme o tom vědět na webových stránkách hradu www.hradceskysternberk.cz i na sociálních sítích: na facebooku i instagramu,“ slibuje Šimonová.

Na zádušní mši v době, kdy povolí sešněrování společnosti koronavirem, pomýšlí také velkopřevorství Řádu Maltézských rytířů, jehož byl Zdeněk Sternberg členem. Bude to však až po uvolnění omezujících opatření. „Odchod hraběte Sternberga nás hluboce zasáhl, navíc v dnešní době, která neoplývá dobrými zprávami,“ sdělil Deníku kancléř Řádu Maltézských rytířů Johannes Lobkowicz.

Připomněl, že řádovým zvykem je sloužit zádušní mši za každého člena, který společenství navždy opustí, a to tak, aby si jeho památku mohli společně připomenout všichni. „S jejím uspořádáním tedy počkáme do doby, kdy budou mít také všichni možnost ji navštívit,“ upřesnil kancléř.