Tam bude návrat k dřívějšímu stavu pozvolnější. Záviset bude na tom, jak budou šoféři k dispozici – přesněji jak bude dokončena certifikace nových řidičů, upřesnil Oldřich Buchetka z Integrované dopravy Středočeského kraje. To je krajská příspěvková organizace, jež veřejnou dopravu organizuje.

O spojích rozhoduje ten, kdo platí

Kraj hraje klíčovou roli – k jeho úkolům patří zajišťovat dopravní obslužnost – a právě on objednává jednotlivé spoje na konkrétních linkách. Dopravcům také připlácí na ztráty spojené s jejich provozem. Přispívají rovněž některé obce a města – přičemž od příštího roku se má model těchto plateb změnit v rámci nových standardů dopravní obslužnosti.

Radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) slibuje, že nový systém bude spravedlivější a pomůže zabránit situacím, kdy se některé obce o potřeby svých občanů starají a platí, zatímco sousedé se takříkajíc vezou. Navíc je Borecký přesvědčen, že když starostové uvidí, kolik se doplácí za konkrétní autobus, pomůže jim to při rozhodování o tom, které spoje jejich občané opravdu potřebují.

V návaznosti na jednání kolem těchto standardů – a tím vlastně peněz, jež mají obce platit jako příspěvek – lze do budoucna očekávat možné změny v jízdních řádech. Aktuálně nicméně přichází návrat k té podobě, již cestující znali z dob před koronavirem.

Jedno omezení: noční vlaky z Prahy

Zmiňovaný nedostatek řidičů autobusů může někde vést k tomu, že si cestující počkají déle, než bývalo zvykem kdysi – to však není plánované a jde o stav, který by se měl postupně lepšit.

„Jedinou stálou výjimkou zůstávají zrušené noční vlaky z Prahy do Středočeského kraje,“ uvedla Buchetka. „Nepředpokládá se velké shromažďování lidí na akcích, které trvají déle než do půlnoci. Půlnoční rozjezdy z koncových stanic pražského metra do Středočeského kraje jsou samozřejmě zachovány,“ upřesnil.

Výrazné omezení provozu veřejné dopravy se loni stalo reakcí na zavedení pravidel proti šíření koronaviru včetně omezení provozu řady institucí, masivní rozšíření home office a zavedení distanční výuky, což vedlo k citelnému pohledu počtu cestujících. V reakci na vývoj situace a změny pravidel byla následně veřejná doprava znovu posilována, a to v několika vlnách.