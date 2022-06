Takzvaná sedmidenní incidence (přepočet potvrzených případů za posledních sedm dní na sto tisíc obyvatel, o níž jsme v časech nejúpornější covidové krize často slýchali od odborníků i politiků) se ve středu vyšplhala na hodnotu 58, když ještě v úterý dosahovala rovné padesátky. V metropoli se tento přepočet zvýšil ze 100 na 113. Celostátně z 41 na 46.

Mimo jiné to ukazuje, že zvláště v Praze je podíl lidí s onemocněním covid-19 výrazně vyšší než ve vzdálenějších regionech republiky. Jestliže v pondělí bylo celostátně zaznamenáno 1242 nově prokázaných případů nákazy a v úterý 1181, samotná Praha se na tom podílela bezmála z jedné třetiny. A širší metropolitní region, hlavní město s jeho i s jeho středočeským okolím dohromady, v pondělí zaznamenal na celkovém počtu nových případů podíl 49 procent, v úterý pak 50 procent. Polovina nově prokázaných případů tedy připadá na Prahu a její středočeské okolí, ačkoli na počtu obyvatel celé republiky se tato oblast podílí jen čtvrtinově; 25 procenty.

Počty nakažených se zvýší

Prozatím nicméně současný vývoj neznamená hrozbu ani pro zátěž zdravotnického systému, ani signál, že by v dohledné době mělo dojít na vyhlašování jakýchkoli omezujících opatření. Nebo snad byly ohroženy cesty na dovolenou či třeba pořádání letních táborů. Je však zjevné, že koronavirus o sobě opět dává více vědět – a děje se tak dříve, než očekávaly někdejší prognózy odborníků. Podle údajů Státního zdravotního ústavu to souvisí s aktivitou nakažlivějších podtypů BA.4 či BA.5 varianty omikron. To odpovídá i poznatkům z dalších evropských zemí. Podle všeho lze očekávat další nárůst incidence. Odhadovat vývoj přesněji je však obtížné.

Počty osob s nově prokázaným onemocněním covid-19

Datum Praha Středočeský kraj Česká republika Pondělí 20. června 154 100 608 Úterý 21. června 205 94 604 Středa 22. června 192 105 681 Čtvrtek 23. června 226 123 755 Pátek 24. června 197 102 741 Sobota 25. června 81 32 236 Neděle 26. června 44 19 116 Pondělí 27. června 386 220 1242 Úterý 28. června 389 207 1181

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR