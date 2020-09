Třeba Drozdov nebo Hředle však hlásily poloviční přítomnost voličů; Mořinka, Trubská a Všeradice i nadpoloviční. A vinařická účast byla dokonce dvoutřetinová. Také v předchozích volbách se berounský okres objevil mírně pod krajským průměrem – na rozdíl od dřívějšího nadprůměru.

Obavy mají i členové komisí

Účast u voleb může ovlivnit leccos; bez dopadu nezůstává ani aktuální počasí. Odradit voliče přitom nedokáže jen slota, kdy by psa nevyhnal; také když je krásně, hledí zvláště někteří obyvatelé větších měst vyrazit na víkend bez toho, že by se zdržovali návštěvou volební místnosti. Letos do hry vstupuje i nový faktor: koronavirová situace.

Třebaže platí speciální pravidla včetně novinky v podobě volby z auta, jež umožní odvolit i lidem v koronavirové karanténě či izolaci, obavy z nákazy mohou rozhodování voličů ovlivnit. Že to tak opravdu bude, již nyní naznačují některé signály. Mimo jiné se jedná o tom, že by dobrovolní hasiči mohli v případě potřeby nahradit chybějící členy okrskových volebních komisí.

Obsadit komise se sice podařilo, jejich složení nicméně ještě nemusí být konečné. Právě kvůli koronavirovým obavám, jež zřejmě nejsou jevem ojedinělým nebo lokálním, roste mezi některými členy okrskových komisí nechuť dostavit se do volební místnosti (a být tam v kontaktu s řadou příchozích). Ukazuje se to zvláště ve věkové kategorii seniorů, která má v komisích poměrně početné zastoupení.

Lákat mají hlavně osobnosti

Jak by to s volební účastí mohlo být doopravdy, lze tipovat jen těžko. Zvlášť když zejména koronavirové vlivy je velmi těžké odhadovat, jestliže i vývoj nákazové situace je zatím obtížné předvídat i pro kratší období. Politici, kteří ve středních Čechách usilují o přízeň voličů, ale netají předvolební optimismus: lidé doma nezůstanou a alespoň jejich příznivci je podpořit přijdou.

To Deníku řekli zástupci politické scény v kraji z levé i pravé části spektra. Někdy i s dodatkem, že podle ohlasů, které získali, účast osobností zapojených právě na jejich kandidátce, v regionu známých a respektovaných, přiměje přijít k volbám i ty, kteří by jinak nešli. A obdobně prý může fungovat i naopak horší pověst lidí od konkurence. Navíc se dosti vyhraněné póly známé z celostátní politiky projevují i na regionální scéně – podobně jako v roce 2008, kdy účast vyskočila vzhůru.

Jestliže u historicky prvních krajských voleb v roce 2000 byla účast voličů ve středních Čechách třetinová, dá se očekávat, že po dvaceti letech existence krajů bude letos alespoň na stejné úrovni? Mohla by být i výrazně vyšší. Trend uplynulých dvou dekád naznačuje spíše stoupající zájem, byť kolísavá účast se nevyvíjela jednoznačně – tedy jedním, či druhým směrem.

Historie nás také učí, že mezi středočeskými regiony jsou i poměrně citelné rozdíly. Vedle nejbližšího okolí Prahy jsou v kraji dlouhodobými premianty volební účasti obyvatelé Mladoboleslavska, Benešovska a Příbramska. Naopak nižší zájem o volby krajských zastupitelů vykazují zejména Mělnicko, Kladensko a Nymbursko.

Vývoj účasti voličů v krajských volbách:

Region 2000 2004 2008 2012 2016 Benešovsko 38,12 30,15 43,72 37,52 35,63 Berounsko 32,66 30,84 43,34 36,02 34,63 Kladensko 32,07 30,23 40,12 33,03 31,01 Kolínsko 33,12 29,41 41,88 36,19 35,86 Kutnohorsko 27,52 29,23 43,36 36,12 33,60 Mělnicko 28,50 27,25 38,59 32,74 31,46 Mladoboleslavsko 33,57 32,48 44,03 40,22 34,58 Nymbursko 30,70 29,48 40,34 35,37 34,34 Praha-východ 34,81 33,10 42,81 36,33 38,05 Praha-západ 33,58 33,64 43,40 38,37 38,05 Příbramsko 33,42 31,80 42,89 39,32 35,57 Rakovnicko 35,26 30,32 42,06 36,82 33,06 Středočeský kraj 32,77 30,73 42,14 36,45 34,76 Česká republika 33,64 29,62 40,30 36,89 34,57

Zdroj: Český statistický úřad prostřednictvím www.volby.cz; údaje v procentech