Třebaže výsledky krajských voleb politickou mapu středních Čech zcela překreslily, v pondělí se to nijak neprojevilo. První den po hektickém víkendu, který nejen nově rozdal stranické karty, ale současně přinesl i rychlou dohodu o vytvoření velké koalice a nominaci jedničky kandidátky STAN Petry Peckové, běžel zcela v tradičním duchu. A takzvaně postaru bude vedení kraje fungovat zřejmě ještě měsíc. Spíš půl druhého.

Změna nepřijde nijak hrr

Až do uspořádání veřejného zasedání krajského zastupitelstva v novém složení, kde má dojít na volbu nových radních včetně hejtmanky, naplno funguje dosavadní rada kraje. Ta se také ostatně sešla k pravidelnému pondělnímu jednání. Předávat svoji agendu nástupcům bude stará garda až po zmiňovaném ustavujícím zasedání zastupitelů.

Předpokládá se však, že politici odcházející a přicházející budou v některých případech v kontaktu už předtím, aby předání svých kompetencí připravili a přechod byl plynulý. Týká se to právě covidových témat.

Mimořádná situace, výjimečný postup

Že se záležitosti týkající boje s koronavirem nemají předávat ze dne na den, v pondělí Deníku potvrdil Martin Kupka (ODS). Právě jeho by se vedle Peckové (která se v případě, že bude zvolena hejtmankou, stane i předsedkyní Bezpečnostní rady Středočeského kraje), mohly koronavirové záležitosti týkat nejintenzivněji. Alespoň tedy v případě, že jsou pravdivé zvěsti o tom, že v budoucí radě kraje by měl mít odpovědnost za oblast zdravotnictví (tuhle zkušenost už má z let 2016 a 2017).

„Ještě to nepotvrdím ani nevyvrátím,“ zdůraznil v pondělí. S tím, že v neděli ústně uzavřenou dohodu o vzniku koalice a rozdělení postů ještě musí vyjednavači probrat se spolustraníky – konkrétně v případě ODS to znamená projednání v rámci zastupitelského klubu v novém složení a s regionální radou – a až po nich lze podnikat další kroky.

Kandidatury jednotlivých radních tedy nová koalice sestávající ze STAN, ODS, Pirátů a Spojenců oznámí až ve chvíli, kdy budou obrysy nové koalice pevně dojednány; zřejmě ve chvíli, kdy bude připravena k podpisu koaliční smlouva. A teprve pak se budoucí funkcionáři mohou začít zajímat o své příští kompetence. Ani pak se jim ale ještě nezačnou věnovat naplno. „Budeme postupovat podle zákona,“ odkázal Kupka na ustanovení, podle nichž až do ustavujícího zasedání nového zastupitelstva fungují dosavadní volené orgány. „Teprve pak se předává agenda ze staré na novou radu,“ zdůraznil.

Připouští však, že nyní je vzhledem k boji proti koronaviru situace výjimečná. Někteří členové chystaného nového týmu jsou proto připraveni spustit jednání hned, jakmile to bude možné – tedy ve chvíli, kdy bude potvrzeno konečné obsazení nové rady – aby předání „covidové“ agendy bylo plynulé. A bez negativních dopadů na fungování krajských orgánů.

Hygiena nejedná jen s politiky



- Středočeská hygienická stanice nemá ve vztahu ke „kraji“ kontakty jen s politiky; vazby se svými partnery udržují také úředníci, a to na různých úrovních

- S hejtmankou a předsedkyní bezpečnostní rady kraje (nyní Jaroslava Pokorná Jermanová) a radním pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví (nyní Robert Bezděk) bývá nejčastěji v kontaktu zastupující ředitel Tomáš Vodný; se svými protějšky si navzájem vyměňují informace také krizoví manažeři nebo zástupci oddělení tisku a komunikace s veřejností

- V souvislosti se změnou vedení kraje deklaruje středočeská hygiena připravenost otevřít přístup k informacím i členům nového týmu: „poskytnout, co bude potřebovat, komukoli na jakékoli úrovni“



Zdroj: Dana Šalamunová, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje