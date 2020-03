ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

V noci na sobotu obdržel další zásilku, obsahujících 5760 nejúčinnějších respirátorů třídy FFP3, 44 200 respirátorů FFP2, 3700 ochranných obleků, 2400 ochranných brýlí, 21 tisíc rukavic, a dokonce 342 tisíc roušek. Z krajského logistického centra provozovaného benešovskou nemocnicí bude veškerý dodaný materiál rozvezen ještě během soboty na místa blíže konečnému určení: do nemocnic a na distribuční centra.

Těchto center, jejichž prostřednictvím jsou zásobováni například ambulantní lékaři, lékárníci (ti dostávají prostředky učené k ochraně personálu, nikoli na prodej), ale také provozovatelé lůžkových zařízení poskytujících sociální péči včetně domovů seniorů, nyní v kraji funguje 14: nejméně po jednom v každém okrese, přičemž v územně protáhlých regionech Prahy-východ a Prahy-západ jich je po dvou. Provoz šesti z nich zajišťují krajské nemocnice, dalších sedm působí ve středních školách. Zbývající je v Brandýse nad Labem, kde bylo přesunuto ze zemědělské školy do Oblastního muzea Praha-východ.

I během předávky platí přísná pravidla o zákazu shromažďování

Příjemce ochranných pomůcek, kteří jsou zásobováni prostřednictvím těchto center, oslovují krajští úředníci s výzvou k odběru během neděle. Telefonicky, případně e-mailem jim sdělují jak určený čas (jehož dodržení je důležité nejen z organizačních důvodů, ale také kvůli zachovávání bezpečnostních pravidel – aby se na místě neshlukoval větší počet osob), tak konkrétní místo.

Na to musí dávat pozor zvláště zdravotníci a poskytovatelé sociálních služeb z nebližšího okolí metropole – vzhledem k rozšíření počtu distribučních center v okolí hlavního města se mnohým stane, že tentokrát pojedou jinam, než kde byli „fasovat“ minule.

Distribuci dezinfekce zajišťuje na 26 obcí s rozšířenou působností

Krajský úřad také v sobotu oznámil, že v sobotu dvě hodiny před polednem byla ukončena distribuce krajem pořízené dezinfekce pro obce. „Obce s rozšířenou působností si jí během pátku a soboty vyzvedly celkem 22 800 litrů,“ informoval na facebooku. V uplynulých dnech již připomínal rozdělování dvou dodávek po pěti tisících litrech.

V tomto případě funguje jiný distribuční systém, a to právě se zapojením 26 středočeských měst fungujících jako obce s rozšířenou působností (ORP), jejichž úřady vyřizují správní záležitosti i pro další obce ve svém okolí. Zástupci ORP si jezdí pro zásoby na stanici profesionálních hasičů v Benešově – a do dalšího rozdělování toho, co přivezou do svých regionů, se zapojují i sbory dobrovolných hasičů.