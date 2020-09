Krajské nemocnice rozšířily provoz odběrných míst

Otevřeno je nyní po sedm dní v týdnu, a to v pracovních dnech po dvanáct hodin a o víkendech osm. Tak se změnila provozní doba všech míst pro odběr vzorků ke koronavirovým testům ve všech nemocnicích Středočeského kraje – tedy v Benešově, Kolíně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Kladně a v Příbrami. Krajský úřad ve čtvrtek informoval, že jsou v provozu jednotně: od pondělí do pátku v době od 7.00 do 19.00, o víkendových dnech pak mezi sedmou a patnáctou hodinou.

Odběrové místo na testy pro covid 19 v kladenské nemocnici. | Foto: ONK